“Arpın Nefesi” konseri SDKM’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür- sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve geniş kitlelerce tanınan neyzen Bilgin Canaz ‘’Arpın Nefesi“ konseri ile 17 Mart Pazar akşamı Kocaelili sanatseverle buluşacak. SDKM Büyük Salondaki ücretsiz konser 20.30’da başlayacak. Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve neyzen Bilgin Canaz, konserde kadim tınılara sahip arp ve neyin birlikteliğini mistik bir yolculuğa çıkartacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.