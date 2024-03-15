Okullarda müfredat ve ders saatleri değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep’te katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tekin’in açıklamalarından çıkanlara göre, ders saatleri ve müfredat değişiyor.
Yusuf Tekin, "Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor." dedi.
EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?
Bakan Tekin müfredatla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını belirterek şöyle dedi:
Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor.
Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız...
Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım.
Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Krfz_shark - 1. si ders saatleri fazla 2. si dünyada ki değişimler takip edilmeli hayatlarında her zaman kullanabilecekleri konuları, programları vs. mutlaka kullanabilmeli, 3. Dersler uygulamalı olmalı öğretmenler dersleri sevdirmeli ilgisini çekecek şekilde çocuklara anlatmalı 4. müfredat içeriği ağır çocuklar daha toplama, çıkarma bilmeden geometri anlatılmamalı bunlar ileri seviye ders içerikleri olmalı lisede örneğin geometri eğitimine başlanmalı 5. sınıflardaki kalabalık azaltılmalı, 6. okullara öğrenci dolapları tesis edilmeli 7. İngilizce eğitimi mutlaka üst düzeyde verilmeli kademeli olarak liseden öğrenci çıktığında c1 seviyesinde olmalı
Izmitli - her gelen bakan kendi eserini yaratıp eğitim sistemini diplere indirdi. zaten dertleri okumuş bilgili nesil olmasın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.