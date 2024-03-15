CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı

ALTUNAL VE BALIKÇI BARIŞTIRILDI
CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal ve belediye başkan adayı Tayfun Balıkçı’nın arası seçim sürecinde yaşanan sorunlar sebebiyle açılmıştı. Altunal, belediye başkan adayının belirleneceği ön seçimde Emirşah Torun’a açık destek vermişti. İkili ön seçimden sonra meclis listesi sıralamasında da karşı karşıya gelmiş ve Balıkçı’nın adaylıktan çekileceği dahi iddia edilmişti. Araları bozuk olduğu bilinen ikili parti büyükleri tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya getirilerek barıştırıldı.
PARTİ BÜYÜKLERİ KÖRFEZ İÇİN TOPLANDI
Nazende Restoran da gerçekleştirilen iftar programına Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile birlikte Körfez Belediyesi Meclis üyesi adayları katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.