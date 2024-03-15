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CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı

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CHP Körfez örgütünde barış iftarı düzenlendi. İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal’ın belediye başkanı aday belirleme süreci ve meclis listesi belirleme sürecinde Belediye Başkan adayı Tayfın Balıkçı ile problemler yaşamıştı. Düzenlenen iftar yemeğinde Altunal ve Balıkçı parti büyükleri tarafından barıştırıldı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı mask
CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı
CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı
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ALTUNAL VE BALIKÇI BARIŞTIRILDI

CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal ve belediye başkan adayı Tayfun Balıkçı’nın arası seçim sürecinde yaşanan sorunlar sebebiyle açılmıştı. Altunal, belediye başkan adayının belirleneceği ön seçimde Emirşah Torun’a açık destek vermişti. İkili ön seçimden sonra meclis listesi sıralamasında da karşı karşıya gelmiş ve Balıkçı’nın adaylıktan çekileceği dahi iddia edilmişti. Araları bozuk olduğu bilinen ikili parti büyükleri tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya getirilerek barıştırıldı.

CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı

PARTİ BÜYÜKLERİ KÖRFEZ İÇİN TOPLANDI

Nazende Restoran da gerçekleştirilen iftar programına Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile birlikte Körfez Belediyesi Meclis üyesi adayları katıldı. 

CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı
CHP Körfez’de Altunal ve Balıkçı barıştı

# iftar, başkan, ilçe, Körfez, parti, seçim, Büyükşehir, meclis

15 Mar 2024 - 11:22 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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