Kartepe Kulüpler Birliği’nin iftarı 22 Mart’ta

Başkanlığını uzun süredir aynı zamanda Kocaelispor yönetim kurulu üyesi olan Mevlüt Ağra’nın yaptığı Kartepe Kulüpler Birliği’nin geleneksel iftar programının tarihi belli oldu. Yoğun katılımın olması beklenen iftar programı 22 Mart Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Başkan Ağra, ilçedeki tüm spor kulüplerinin temsilcilerini ve protokolü iftara davet ettiklerini söyledi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.