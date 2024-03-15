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15 Mar 2024 - 11:31- Gündem G:

İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor

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İzmit’te çöp sorunu büyüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her fırsatta çöp arabaları almakla övünse de, bazı bölgelerde 70’li 80’li yılları hatırlatan kasası açık kamyonetle çöp toplanan görüntüler herkesi şoke etti.

İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor mask
İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor
İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor
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ARAÇLARDAN ÇÖP SULARI AKIYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her fırsatta çöp arabaları almakla övünüyor. Kiralama yerine bu yöntemin daha akılcı olduğunu savunuyor. Ancak ortaya çıkan tablo gerçeğin daha farklı olduğunu gösteriyor. İzmit’te artık mahalle aralarında hemen her gün üstü açık, etrafa çöp suyu sızdıran, koku saçan kamyonetle çöp toplama işlemi yapılıyor. Aynı araçlar bazen yürüyüş yolunda bile görülüyor.

İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor

SATIN ALINANLAR YETERSİZ, YEDEK ARAÇ YOK

Büyük çöp kutularının içinden belediye çalışanlarıyla elleriyle çöpleri alıp, bu araçlara yüklüyor. Bu durumun satın alınan araçların arıza yapması halinde yerine ikame araç bulunamamasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Bilindiği gibi kiralık araçlarda bu tür sorunlar yaşanmıyor, arızalı araçlar yerine yenisini koymak firmaya ait oluyordu. Öte yandan şehrin birçok noktasında seçime günler kala çöp alımıyla ilgili sıkıntıların devam ettiği şikâyetleri de gelmeye devam ediyor.

İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor
İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor
İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor
İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, araç, İzmit, çöp, fatma kaplan hürriyet

15 Mar 2024 - 11:31 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Vatandaş - Bunu adına iş bilmezlik denir bizler vatandaş olarak çöp sularının aktığı bir yola caddeye basmak zorundamiyız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 11:43
01

Tavşantepeli - İşleri güçleri aldı ve mağduru oynamak . İzmitte göze çarpan yesilovanin ışıklandırilmasi haric ben bir proje göremiyorum . İnsallah İzmit 1 5 yil daha kaydettirilmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 11:39
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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