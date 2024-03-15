İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor

ARAÇLARDAN ÇÖP SULARI AKIYOR
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her fırsatta çöp arabaları almakla övünüyor. Kiralama yerine bu yöntemin daha akılcı olduğunu savunuyor. Ancak ortaya çıkan tablo gerçeğin daha farklı olduğunu gösteriyor. İzmit’te artık mahalle aralarında hemen her gün üstü açık, etrafa çöp suyu sızdıran, koku saçan kamyonetle çöp toplama işlemi yapılıyor. Aynı araçlar bazen yürüyüş yolunda bile görülüyor.
SATIN ALINANLAR YETERSİZ, YEDEK ARAÇ YOK
Büyük çöp kutularının içinden belediye çalışanlarıyla elleriyle çöpleri alıp, bu araçlara yüklüyor. Bu durumun satın alınan araçların arıza yapması halinde yerine ikame araç bulunamamasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Bilindiği gibi kiralık araçlarda bu tür sorunlar yaşanmıyor, arızalı araçlar yerine yenisini koymak firmaya ait oluyordu. Öte yandan şehrin birçok noktasında seçime günler kala çöp alımıyla ilgili sıkıntıların devam ettiği şikâyetleri de gelmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yazıcı - Hani herşey güzel olacaktı....!
Vatandaş - Bunu adına iş bilmezlik denir bizler vatandaş olarak çöp sularının aktığı bir yola caddeye basmak zorundamiyız.
Tavşantepeli - İşleri güçleri aldı ve mağduru oynamak . İzmitte göze çarpan yesilovanin ışıklandırilmasi haric ben bir proje göremiyorum . İnsallah İzmit 1 5 yil daha kaydettirilmez
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.