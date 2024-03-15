İzmit’te bu görüntüler herkesi şoke ediyor: Kamyonetle çöp toplanıyor

ARAÇLARDAN ÇÖP SULARI AKIYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her fırsatta çöp arabaları almakla övünüyor. Kiralama yerine bu yöntemin daha akılcı olduğunu savunuyor. Ancak ortaya çıkan tablo gerçeğin daha farklı olduğunu gösteriyor. İzmit’te artık mahalle aralarında hemen her gün üstü açık, etrafa çöp suyu sızdıran, koku saçan kamyonetle çöp toplama işlemi yapılıyor. Aynı araçlar bazen yürüyüş yolunda bile görülüyor.

SATIN ALINANLAR YETERSİZ, YEDEK ARAÇ YOK

Büyük çöp kutularının içinden belediye çalışanlarıyla elleriyle çöpleri alıp, bu araçlara yüklüyor. Bu durumun satın alınan araçların arıza yapması halinde yerine ikame araç bulunamamasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Bilindiği gibi kiralık araçlarda bu tür sorunlar yaşanmıyor, arızalı araçlar yerine yenisini koymak firmaya ait oluyordu. Öte yandan şehrin birçok noktasında seçime günler kala çöp alımıyla ilgili sıkıntıların devam ettiği şikâyetleri de gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi