Rektör Cantürk 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı “Kocaeli sağlık sektöründe de markalaşıyor”

KOÜ’DE 14 MART TIP BAYRAMI TÖRENİ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında tören gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayla Ergin, Başhekim Prof. Dr. Görkem Aksu, akademisyenler ile öğrenciler katılım gösterdi. Törende protokol konuşmaları sonrasında masa tenisi turnuvası ile logo yarışması kazananlarına ödülleri takdim edildi. 14 Mart Tıp Bayramı töreni, müzik kulübünün düzenlediği konser ardından sona erdi.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİK

KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş konuşmasında, “14 Mart 1827 yılında Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı Tıp Okulu’nun açılışı ile bir dönüşüm bir rönesans yaşandı. 14 Mart’ı İstanbul Üniversitesi 14 Mart amfisinde öğrendim. 14 Mart kapsamında sadece kutlama yapmadık. Sağlıkta şiddet konusunda farkındalık gerçekleştirdik ve 1 hafta boyunca çeşitli etkinlikler organize ettik.” dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MARKALAŞIYORUZ

Rektör Cantürk konuşmasına 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladı ve şu ifadeleri kullandı: “Doktorluk bir meslekten öte bir yaşam tarzıdır. Bir hastayı iyileştirmek, şifa için kapınızı çalan Ayşe Teyze’yi, Mehmet Amca’yı iyi edip hayır duasını almanın verdiği huzuru belki de hiçbir meslekte göremezsiniz. Üniversite hastanemiz sahip olduğu alt yapı ve kaliteli insan kaynağı ile sadece kentimize değil, ülkemize ve dünyaya nitelikli sağlık hizmeti sunuyor. Bu durum kentimizin sadece sanayi değil, aynı zamanda sağlık sektöründe de markalaşmasının önünü açıyor. Bunun en büyük mimarları da siz değerli doktorlarımızsınız. Bu sebeple hepinize hem bir hekim olarak hem de rektörünüz olarak teşekkür ediyorum.”

KOÜ’DE 14 MART TIP BAYRAMI TÖRENİ: Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni gerçekleşti. Törende protokol konuşmaları gerçekleşti, yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi ve müzik korusunun şarkıları ile program tamamlandı.

REKTÖR CANTÜRK: Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, üniversite hastanesinde çalışan doktorlar başta olmak üzere tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Cantürk, üniversitesi hastanesinin alt yapı ve kaliteli insan kaynağı ile yaptığı hizmetlerle Kocaeli’nin sanayi dışında sağlık sektöründe de markalaştığını ifade etti.

ALPARSLAN KUL: KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle kutlamalar dışında farkındalık çalışmaları da gerçekleştirdiklerini söyledi.