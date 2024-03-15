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Başkan Söğüt’ten sağlık çalışanlarına karanfil

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti, karanfil dağıttı

Başkan Söğüt’ten sağlık çalışanlarına karanfil mask
Başkan Söğüt’ten sağlık çalışanlarına karanfil
Başkan Söğüt’ten sağlık çalışanlarına karanfil
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti, karanfil dağıttı. İlk olarak Çamlıtepe’de bulunan Körfez Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Söğüt, Başhekim Ömer Dağ ile bir araya geldi. Daha sonra da hastane içerisinde görev yapan sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Başkan Söğüt, karanfil verdi.

Başkan Söğüt’ten sağlık çalışanlarına karanfil

MODERN EK BİNA

Sağlık çalışanları dışında hasta ziyaretleri de yapan Söğüt, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların yeni hastane binası isteği sonrasında konuşan Başkan Söğüt, “Modern bir ek bina yapacağız. Sağlık Bakanlığımız yatırım planına geçtiğimiz sene aldı. 4 kez de ihaleye çıktı ama ihaleye giren olmadığı için bu döneme kaldı.

Başkan Söğüt’ten sağlık çalışanlarına karanfil

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI

7 bin 340 metrekare alanda 54 yatalı modern bir bina yapacağız. Çalışmaları zaten hazır. Görüşmelerimiz de devam ediyor. En kısa sürede Körfez Devlet Hastanemize yakışır modern bir bina kazandıracağız” dedi. Başkan Söğüt daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret etti; Başhekim Zehra Coşkun Salih ve doktorların gününü kutladı.

 

Kaynak: BÜLTEN

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15 Mar 2024 - 11:53 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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