Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

65 yaş üstü çınarlar üniversiteli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir ve üniversite ortaklığında kampüs ortamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik “Ben De Çevrim İçiyim” eğitimi verildi.

65 yaş üstü çınarlar üniversiteli oldu mask
65 yaş üstü çınarlar üniversiteli oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların dijital dünya ile tanışmasına vesile oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında kampüs ortamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik “Ben De Çevrim İçiyim” eğitimi verildi. Hayatın İçindeyim Projesi kapsamında 7 kulüpten biri olan Akademi Kulübü “Ben De Çevrim İçiyim” programı düzenledi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde sosyal hizmetler bölüm öğrencileriyle bir ay süren eğitim programında 65 yaş üstü çınarlarımız üniversiteli oldu. Program kapsamında vatandaşların kendi ihtiyaçlarını gidereceği işlemleri yapabilir hale gelmesi, dijital dünyaya kolay adapte olabilmesi amaçlandı. Öğrenciler için bu çalışma ayrıca uygulamalı ders oldu.

65’LİK ÇINARLAR DİJİTAL DÜNYA İLE TANIŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında gelişen teknoloji ve yeniliklerde çınarların hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı “Ben De Çevrim İçiyim” programı düzenlendi. Büyüklerimiz, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde kampüs hayatına dâhil edilerek sosyal hizmetler bölümü öğrencilerimizle bir araya getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Hanife Bozkurt Batman tarafından hem sosyal hizmetler öğrencilerine hem de çınarlarımıza uygulamalı eğitim verildi. Programda her bir yaşlı bir öğrenci ile gönüllü, dijital ahbap oldu. Yaşlılarımız dijital ahbapları sayesinde ihtiyaçlarına yönelik görüntülü arama, e-devlet’e giriş, gazeteleri okuma, e-nabız’a giriş, örgü model sayfalarına giriş gibi daha pek çok faydalı uygulamaların kullanımı konusunda bağımsız hareket yetilerini geliştiriliyor.

UYGULAMALI EĞİTİM OLDU

Düzenlenen programla sosyal hizmetler bölümü öğrencilerimiz de üniversite eğitimleri süresince öğrendikleri bilgileri çınarlarımızla bir araya gelerek uygulamalı olarak tecrübe etme imkânı sağlanmış oldu. Yaşlılarımızın cihaz ve ağ güvenliği konularına dikkat ederek zararlı yazılımlardan korunma yöntemleri ile internetten faydalanma, arama motorlarını kullanabilme, bankacılık ödeme işlemlerini gerçekleştirebilme ve tüm bunları güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek gibi konu başlıkları üzerinden gerçekleştirilen eğitimde her bir yaşlı bireyimiz için bir üniversite öğrencimizin desteği ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda çınarlarımıza sertifikaları takdim edildi.

ÇINARLAR BEN DE ÇEVRİM İÇİYİM DEDİ

Üniversite ortamında internet eğitimi alan yaşlılarımız duygularını paylaştı. Mehmet Emin Özdemir, “1954 doğumluyum Gölcük'te oturuyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ben De Çevrim İçiyim programı çerçevesinde verilen kurs son derece hoşuma gitti. Bize sundukları misafirperverlik oldukça güzel. Bilgimi, görgümü, genel kültürü mü arttırmak amacıyla geldim, son derece memnunum” dedi. Eğitime katılan Veliye Akel, ‘’Artık ben de çevrim içiyim. Eğitim sayesinde hastaneden kendi randevumu alabileceğim internet üzerinden bilmediklerimi öğrenebileceğim” diyerek duygularını ifade etti. Bu bağlamda yaşlı bireylerin çevreleri ile iletişimi sürdürebilmeleri maksadıyla hayata geçirilen projede yer almak isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 153 Çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirler.

Kaynak: BÜLTEN

# HER, Büyükşehir, Kocaeli, ifade, sosyal, Gölcük, çalışma

15 Mar 2024 - 11:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.260.606 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Nükleer savaş kapıda mı? Hangi ülkede ne kadar silah var? mask
Nükleer savaş kapıda mı? Hangi ülkede ne kadar silah var?
Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi mask
Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi
Başkan Söğüt, başarılı öğrencilerle buluştu mask
Başkan Söğüt, başarılı öğrencilerle buluştu
Bakan duyurdu: Hesaplara yatmaya başladı mask
Bakan duyurdu: Hesaplara yatmaya başladı
2023 Yılında İzmit’te 246 Milyon 800 Bin TL Yatırım İle 83 Bin 919 Metre Yeni Altyapı Hattı mask
2023 Yılında İzmit’te 246 Milyon 800 Bin TL Yatırım İle 83 Bin 919 Metre Yeni Altyapı Hattı
Yörükler Derince’deki iftarda buluştu mask
Yörükler Derince’deki iftarda buluştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL