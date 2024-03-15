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Gençlerden Kocaman’a büyük ilgi

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, seçim çalışmaları kapsamında Şirinsulhiye’de gençlerle bir araya geldi. Gençler, Başkan Kocaman’a büyük ilgi gösterdi.   

Gençlerden Kocaman’a büyük ilgi mask
Gençlerden Kocaman’a büyük ilgi
Gençlerden Kocaman’a büyük ilgi
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GENÇLERLE BULUŞTULAR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, beraberinde AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu, Şirinsulhiye Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerden Kocaman’a büyük ilgi

“KARTEPE’NİN ABİSİ”

Programda konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Çağlayan, “Gençlerle sizi bir araya getirdik. Kartepe’nin abisi olarak buradasınız, teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar genç kardeşlerimizle ilçemizi yönettiniz, bundan sonra da böyle olacaktır. Buradan çıkacak düşüncelerin, yeni dönemde sizlere yeni fikirler vereceğini düşünüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

BİRÇOK YATIRIM YAPILDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise, “Kartepemiz 2009 yılında kuruldu. Burada 16 yaşında kardeşlerimiz var. Belde belediye olduğumuz dönemleri maalesef bilmiyorlar. Bizim önceliğimiz belde kültüründen ilçe kültürüne geçmek. Bu dönem Kartepemize meydan oluşturduk. Kent Meydanı, camimiz, Kur’an-ı Kerim kursumuz, kütüphanemizi tamamladık. Kültür merkezi için de ihale aşamasına gelindi” dedi.

Gençlerden Kocaman’a büyük ilgi

“GENÇ AKADEMİ 3’Ü HİZMETE ALACAĞIZ”

“Kartepemiz birlik ve beraberlik içerisinde olmalıdır” diyen Kocaman şöyle devam etti: “Kartepe’nin gençleri olarak ilçenize destek olmanız çok önemli. Bunun için de birlik ve beraberliğimizin bozulmasına izin vermemelisiniz. Kartepeli gençlerimize yönelik Kartepe Genç Akademi’yi yaptık. 1500 evladımız ücretsiz İngilizce eğitimi almakta. Birçok alanda kurslar veriliyor. Genç Akademi 2’yi hizmete aldık. Bu dönemde Genç Akademi 3’ü hizmete alacağız.”

Kaynak: BÜLTEN

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15 Mar 2024 - 11:55 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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