Büyükşehir, taksici esnafını Ramazan’da unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatinde çalışmak zorunda kalan esnafı bu sene de unutmadı. Büyükşehir ekipleri, İzmit’te taksici esnafına iftarlık dağıttı. İftarlık dağıtımı diğer ilçelerdeki taksi duraklarıyla devam edecek.
TAKSİCİLERE SICAK YEMEK
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü, Ramazan ayında çalışan esnaflara yemek desteği veriyor. Bu kapsamda iftar saatinde çalışmak zorunda kalan taksi esnafları için sıcak yemek hazırlandı. Yemek dağıtımı ilk olarak İzmit ilçesinde gerçekleştirildi.
39 DURAK 300 ESNAF
Büyükşehir ekipleri dün iftar saatine yakın İzmit ilçesinde 39 durakta 300 taksici esnafına iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. Geri kalan 26 durağa ise ekipler bugün sıcak yemek ikramı yapacak. Yürütülen çalışma kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde taksici esnafına yemek dağıtımı yapılacak.
TAKSİCİLERDEN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR
Sıcak yemek dağıtımdan memnun kalan taksici esnafı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Esnafın bir kısmı taksi duraklarında oruçlarını açarken, bir kısmı ise araçlarında iftar yaptı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.