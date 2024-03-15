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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Mar 2024 - 11:57- Gündem G:

Muhtar adayı mahallesine Amazon’un çağrı merkezini kuracak

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İzmit Malta Mahallesine çok farklı bir isim muhtar adayı oldu. 20 yıl süreyle ülkenin farklı bölgelerinde polis olarak görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle istifa edip Almanya’ya giden Oğuz Kılıç, kurduğu Yazılım Şirketi ile ünlü firmalara teknoloji desteği verdi. Uzun yıllar Avrupa’da yaşayan Kılıç, 2019’da Malta Mahallesine yerleşti. Yazılım Uzmanı Kılıç, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İzmit Malta Mahallesi Muhtarı adayı oldu.

Muhtar adayı mahallesine Amazon’un çağrı merkezini kuracak mask
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20 YIL POLİSLİK YAPTI
KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Oğuz Kılıç, girdiği polislik sınavlarını kazanarak polis oldu. 20 yıl farklı bölgelerde polislik görevini sürdürdü. Kendi isteğiyle polislik mesleğinden ayrıldı, Almanya’ya gitti. Birçok yazılım firmalarında görev yaptıktan sonra kendi şirketini kurdu ve ünlü firmalara teknoloji sattı. Oğuz Kılıç, 2019 yılında ülkeye dönüş yaparak İzmit Malta Mahallesine yerleşti.
PROJELERİNİ AÇIKLADI
Gazetemizi ziyaret eden Malta Mahalle Muhtar Adayı Oğuz Kılıç, seçilmesi halinde projelerini açıkladı. Kılıç, “Uzun yıllar Avrupa’da bulundum. Dünyanın en büyük şirketlerine yazılım desteği verdim, birlikte çalıştım. Memleketim olan İzmit’te döndüm. Oturduğum mahalleye hizmet etmek istiyorum. Mahallem için https:/maltamahallesi.org.tr web sitesi kurdum. Çalışmalarımızı, yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı sitemizde paylaşıyoruz. Projelerim arasında; muhtarlığa bırakılan, gecikmesi sakıncalı tebligat, icra gibi duyuruları SMS ile anında bildireceğiz. Bunun yanı sırası mahallemizde sosyal alanlar, Ruh Dinginliği, Em-Pati, Yabani Otlar, Halk Ekmek, Spor Tesisleri, Güvenlik- Huzur, Ulaşım, Yaşlılar ve Engelliler, Sosyal Aktiviteler gibi başlıklar altında ciddi ve önemli projelerle seçmenimin karşısına çıkıyorum” dedi.
TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURACAK
Bin 700 seçmenin oy kullanma hakkı bulunan Malta Mahallesinde 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde 7 muhtar adayı yarışacaklarını söyleyen Kılıç, mahalleye kazandıracağı en önemli amiral projelerinden biri Teknoloji Üssü olacağını söyledi. Kılıç, “ 2 dev şirketin çağrı ve müşteri hizmetleri ofislerini mahallede kuracağım. Bu iki şirket ile anlaştım ve tüm alt yapılar hazır. Bu şirketlerden biri de Amazon olacak. Mahalle sakinleri içinden işe alımların yapılması ve daha birçok nice başka fırsatların olacağı bir projeye hayat vereceğim” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# İzmit, sosyal, hizmet, polis

15 Mar 2024 - 11:57 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehmet - Amazon'da çalışıyorum bizim şirket tüm çağrı merkezi işlemlerini bir çok şirkette olduğu gibi home ofis yanii evden hallediyor sadece yazılım yüklü bir bilgisayar olması yeterli eğitimlerin ardından hemen çalışabiliyorsunuz öyle çağrı merkezi falan hangi şirkette var ancak assistt gibi şirketler merkez oluşturabiliyor bence muhtar kendini kandırıyor şirkettekilere sordum böyle bir görüşme bile yok :))

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 12:54
01

Serhat - Malta mahallesine taşınıp sana oy verip tekrar orhan mallesine taşınabiliyor muyum?

Abi senin muhtarlıkla ne işin olur izmit belediyesine aday olsaydın ya...

Neyse diğer dönem düşün bu işi lütfen

Daha kimsenin projesi yok aday dolu etraf

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 15 Mart 12:35

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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