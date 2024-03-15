Muhtar adayı mahallesine Amazon’un çağrı merkezini kuracak

20 YIL POLİSLİK YAPTI

KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Oğuz Kılıç, girdiği polislik sınavlarını kazanarak polis oldu. 20 yıl farklı bölgelerde polislik görevini sürdürdü. Kendi isteğiyle polislik mesleğinden ayrıldı, Almanya’ya gitti. Birçok yazılım firmalarında görev yaptıktan sonra kendi şirketini kurdu ve ünlü firmalara teknoloji sattı. Oğuz Kılıç, 2019 yılında ülkeye dönüş yaparak İzmit Malta Mahallesine yerleşti.

PROJELERİNİ AÇIKLADI

Gazetemizi ziyaret eden Malta Mahalle Muhtar Adayı Oğuz Kılıç, seçilmesi halinde projelerini açıkladı. Kılıç, “Uzun yıllar Avrupa’da bulundum. Dünyanın en büyük şirketlerine yazılım desteği verdim, birlikte çalıştım. Memleketim olan İzmit’te döndüm. Oturduğum mahalleye hizmet etmek istiyorum. Mahallem için https:/maltamahallesi.org.tr web sitesi kurdum. Çalışmalarımızı, yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı sitemizde paylaşıyoruz. Projelerim arasında; muhtarlığa bırakılan, gecikmesi sakıncalı tebligat, icra gibi duyuruları SMS ile anında bildireceğiz. Bunun yanı sırası mahallemizde sosyal alanlar, Ruh Dinginliği, Em-Pati, Yabani Otlar, Halk Ekmek, Spor Tesisleri, Güvenlik- Huzur, Ulaşım, Yaşlılar ve Engelliler, Sosyal Aktiviteler gibi başlıklar altında ciddi ve önemli projelerle seçmenimin karşısına çıkıyorum” dedi.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURACAK

Bin 700 seçmenin oy kullanma hakkı bulunan Malta Mahallesinde 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde 7 muhtar adayı yarışacaklarını söyleyen Kılıç, mahalleye kazandıracağı en önemli amiral projelerinden biri Teknoloji Üssü olacağını söyledi. Kılıç, “ 2 dev şirketin çağrı ve müşteri hizmetleri ofislerini mahallede kuracağım. Bu iki şirket ile anlaştım ve tüm alt yapılar hazır. Bu şirketlerden biri de Amazon olacak. Mahalle sakinleri içinden işe alımların yapılması ve daha birçok nice başka fırsatların olacağı bir projeye hayat vereceğim” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ