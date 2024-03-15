Eski kaptan Faruk Sarman’dan takıma mesaj: “Kendinize inanın, güvenin”

“BU FORMA GURUR KAYNAĞIMIZ”
“Formayı elinize aldığınızda çok hafif gelebilir ama renkleriyle armasıyla üzerine akıtılan teri geçmişi ile çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle giydiğimiz için onun ağırlığını büyüklüğünü gerek futbolculuğumda gerek antrenörlüğümde fazlasıyla yaşamışımdır. Bu forma Kocaelisporluyum diyen herkesin gurur kaynağıdır. İki Türkiye kupası Avrupa maçları, Arsenal ve büyüklere kök söktürerek taşınmıştır bu forma”
“KENDİNİZE İNANIN, GÜVENİN”
“Depremden amatörden çıkmış uğruna büyük fedakarlıklar yapılmış asla vazgeçilmemiş, terinin son damlasına kadar savaşılmış bir formadır, herkese giymek nasip olmaz. İnancınızı, hırsınızı, enerjinizi kaybetmeyin, dünden ders alıp bugüne bakın. Unutmayın bazen ileriye sıçramak için birkaç geri adım atmak gerekir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize inanın güvenin. Başaracaksınız inşallah. Sadece Kocaelisporluyuz”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sadrazam41 - Kaptan bunun için o acıları yaşamak ya da bu havayı teneffüs etmek lazım. Bundan daha da önemlisi karekterli olmak gerekir. Eskiden futbolcular da karekter ve aidiyet vardı, gittiği kulübün ağırlığını, başarılarını, ve büyüklüğünü bilir saygı duyar ve o formaya layık olmaya çalışırdı. Şimdi tek kıstas PARA paramı alırım gerisi beni ilgilendirmez mantığı. O mantık varken liglerde fırtına gibi esen Kocaelispor,Sakaryaspor,Eskişehirspor,Karşıyaka,Bursaspor,Denizlispor,Altay, ve adı sanı unutulmuş kulüpler fırtına gibi eserdi.
Şimdi parayı basan proje takımları var artık sahnede. Bu iş futbol oyunundan çıkıp farklı manteliteye büründüğü için o köklü kulüpler bir bir tarihin tozlu raflarına kalkmaya da mahkumdur. Bunun son örneği Eskişehir, Bursaspor ve Altay'dır. Bunlar gibi olmak istemiyorsak ya yeni Faruk Sarman'lar çıkaracağız bu şehrin çocuklarindan ya da biz de gelecek de tarihin tozlu raflarinda yerimizi almaya hazırlanacağız.
Taraftar.. - Teşekkürler KAPTAN... İşte tek eksiğimiz. Takım olmanın en büyük özelliği bu....
İnsan eski futbolcu olunca , bir de bazı şeyleri başarmış futbolcu olursa , en önemlisi İZMİTLİ olunca , daha daha en önemlisi ADAM gibi ADAM olunca ne güzel halden anlıyor....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.