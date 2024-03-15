Eski kaptan Faruk Sarman’dan takıma mesaj: “Kendinize inanın, güvenin”

“BU FORMA GURUR KAYNAĞIMIZ”

“Formayı elinize aldığınızda çok hafif gelebilir ama renkleriyle armasıyla üzerine akıtılan teri geçmişi ile çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle giydiğimiz için onun ağırlığını büyüklüğünü gerek futbolculuğumda gerek antrenörlüğümde fazlasıyla yaşamışımdır. Bu forma Kocaelisporluyum diyen herkesin gurur kaynağıdır. İki Türkiye kupası Avrupa maçları, Arsenal ve büyüklere kök söktürerek taşınmıştır bu forma”

“KENDİNİZE İNANIN, GÜVENİN”

“Depremden amatörden çıkmış uğruna büyük fedakarlıklar yapılmış asla vazgeçilmemiş, terinin son damlasına kadar savaşılmış bir formadır, herkese giymek nasip olmaz. İnancınızı, hırsınızı, enerjinizi kaybetmeyin, dünden ders alıp bugüne bakın. Unutmayın bazen ileriye sıçramak için birkaç geri adım atmak gerekir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize inanın güvenin. Başaracaksınız inşallah. Sadece Kocaelisporluyuz”