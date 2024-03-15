Evinde sakladığı uyuşturucunun yerini mahkemede tarif etti

Edinilen bilgiye göre, geçen sene polis ekipleri, O.G. ile M.S. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Takipte sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde M.S. ile O.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 BİN 500 TL KARŞILIĞINDA 50 GRAM BONZAİ ALDIM"

Suça ilişkin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.S., O.E. ve avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık M.S., "O.E'ye uyuşturucu verdiğimi kabul ediyorum. Ben İstanbul'a gidip kendime uyuşturucu alacağım tarihte arkadaşım O.E., 'Bana da al' dedi. Bunun üzerine kendime ve arkadaşım O.E'ye toplam 2 bin 500 TL karşılığında 50 gram bonzai aldım. Kocaeli'ye geldiğimde göz kararı 20 gramı bin TL karşılığında O.E'ye verdim, 30 gramı da bana kaldı" dedi.

"EVİMDE SAKLADIĞIM YAKLAŞIK 20 GRAM BONZAİ VARDIR"

Kendini ihbar edeceğini söyleyen M.S., "Evimde, lavabo dolabında bulunan deterjan kutusunun içinde sakladığım yaklaşık 20 gram bonzai vardır. Polis aramada bulamadı ancak ben itiraf ediyorum. Ailemin maddeden haberi yoktur. Maddeyi İstanbul'dan E.K. isimli 35-40 yaşlarında, hafif kamburlu birinden almıştım. Kendisinden 2-3 kez madde almışlığım vardır" şeklinde konuştu.

O.E. ise M.S'nin ifadelerini katılarak, uyuşturucu madde ticareti suçunu kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA