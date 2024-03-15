E-skuter işletmesi için başvurular alınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvuruları almaya başladı. İşletmecilerin 05 Nisan 2024 Cuma gününe kadar evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.
BAŞVURULAR ALINACAK
Elektrikli Skuter Yönetmeliği doğrultusunda 26 Ağustos 2023 tarihinde izin süreleri sona eren firmaların e-skuter izni alması için başvuru koşulları ve nüfus verilerine göre ilçelerde izin verilecek olan e-skuter sayıları 29 Şubat 2024 tarih ve 2024/01-42 sayılı UKOME Kararı ile belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvuruları almaya başladı.
SON TARİH 05 NİSAN 2024
UKOME kararıyla Kocaeli geneli sahil şeridinde e-skuter hız sınırı 15 km olarak belirlendi. Alınan kararla e-skuter istasyonu yapılması koşulu aranıyor. Yaya sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda ve sokak genişliklerinin yeterli olmadığı alanlarda parklanma için e-skuter istasyonu konumlandırılması gerekecek. Bu doğrultuda başvuruda bulunmak isteyen işletmecilerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na 18 Mart 2024 ile 05 Nisan 2024 tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.
İSTENİLEN BELGELER
Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapacak firmalardan başvuru sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi, imza sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, başvuru dilekçesi, ilçelerdeki e-skuter sayısı ve durak yerlerinin konumları ve taahhütname isteniyor.
10 BİN 515 SKUTER’E İZİN VERİLECEK
İlgili yönerge doğrultusunda bu yıl Gebze’de 2037, İzmit’te 1893, Darıca’da 1139, Körfez’de 901, Gölcük’te 887, Çayırova’da 767, Derince’de 732, Kartepe’de 711, Başiskele’de 606, Karamürsel’de 300, Dilovası’nda 272, Kandıra’da 269 olmak üzere Kocaeli genelinde 10 bin 515 adet skuter’e izin verilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.