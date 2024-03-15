MHP Kocaeli’nin kurultay planlaması belli oldu

KOCAELİ DELEGELERİNDE 3 DEĞİŞİKLİK
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart Pazar günü, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel başkanlığa aday tek isimken MHP Kocaeli teşkilatı 26 üst kurul delegesi ile salondaki yerini alacak. Kocaeli üst kurul delegeleri 16 Mart Cumartesi Ankara’ya gidecek. Üst kurul delegeleri başkentte genel merkez tarafından belirlenen otelde konaklayacak. Kocaeli heyeti pazar günü Ankara Spor Salonu’ndaki yerini alırken, 26 üst kurul delegesi genel başkan seçimi, merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu üyelerini belirmek için oy kullanacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.