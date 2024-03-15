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15 Mar 2024 - 13:00- Siyaset G:

MHP Kocaeli’nin kurultay planlaması belli oldu

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MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart’ta yapılacak. 26 üst kurul delegesiyle birlikte kurultayda yerini alacak olan MHP Kocaeli teşkilatının kurultay planlaması belli oldu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
MHP Kocaeli’nin kurultay planlaması belli oldu mask
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KOCAELİ DELEGELERİNDE 3 DEĞİŞİKLİK


MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart Pazar günü, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel başkanlığa aday tek isimken MHP Kocaeli teşkilatı 26 üst kurul delegesi ile salondaki yerini alacak. Kocaeli üst kurul delegeleri 16 Mart Cumartesi Ankara’ya gidecek. Üst kurul delegeleri başkentte genel merkez tarafından belirlenen otelde konaklayacak. Kocaeli heyeti pazar günü Ankara Spor Salonu’ndaki yerini alırken, 26 üst kurul delegesi genel başkan seçimi, merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu üyelerini belirmek için oy kullanacak.

MHP KURULTAY’INDA OY KULLANMA HAKKINA SAHİP OLAN KOCAELİ ÜST KURUL DELEGELERİ ŞU ŞEKİLDE: Murat Nuri Demirbaş, İsmail Akkuş, Ali Yalsız, Erdem Sıtar, Doğan Bekiroğlu, Bülent Aykurt, Kemal Okur, Hayati Dilek, Emrah Çolak, Derya Çavdar, Adnan Nasuhi Göktekin, Şahin Kaya, Yudum Kaşıkçı, Enes Emengen, Alper Mustafa Kocaoğlu, Yaşar Arslan, Oğuz Erhan Kopuk, Fikri Kalaycıoğlu, Tuğrul Boğaz, Serdar Semih Türeyen, Gökhan Gümüşbaş, Berkan Demirbaş, Yavuz Kaşıkçı,  Erdem Yılmaz, Aziz Becerikli, Tufan Arslan

# başkan, ilçe, Kocaeli, Ankara

15 Mar 2024 - 13:00 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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