2023 Yılında İzmit’te 246 Milyon 800 Bin TL Yatırım İle 83 Bin 919 Metre Yeni Altyapı Hattı

19 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Sanayi ile birlikte nüfusu her geçen yıl artan Kocaeli’de insana ve hayata değer katan hizmetler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve altyapıda yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 2023 yıl sonu verilerine göre 378 bin 656 nüfusuna sahip İzmit ilçesinin Ambarcı, Bağlıca, Bayraktar, Sarışeyh, Sekbanlı, Yeşilova, Alikahya Atatürk, Serdar, Orhaniye, Yenice, Sanayi, Kurtdere, Tevfikiye, Karadenizliler, Bulduk, Çavuşoğlu, Durhasan, Eseler, Gündoğdu Mahalleleri’nde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

2023 YILINDA 246 MİLYON 800 BİN TL ALTYAPI YATIRIMI

2023 yılı yatırım programı kapsamında İzmit ilçesinde kaliteli ve sağlıklı altyapıyı abonelerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, 51 bin 122 metre uzunluğunda içme suyu, 28 bin 769 metre kanalizasyon ve 4 bin 28 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirerek toplamda 83 bin 919 metre uzunluğunda yeni altyapı hattını hizmete aldı. Ayrıca altyapı çalışmaları nedeniyle üstyapısı bozulan bazı bölgelerde asfalt ve parke çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında 1.381 ton asfalt ve 186 metrekare parke imalat çalışmaları yapıldı. 2023 yılında İzmit genelinde 246 milyon 800 bin Türk lirası altyapı yatırımlarına harcandı.

2024 YILINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Kocaeli genelinde yatırım çalışmalarına devam eden İSU Genel Müdürlüğü; İzmit ilçesindeki yatırımlarına 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek. 2024 yılı yatırım programı kapsamında İzmit’te yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra, dere ıslah işlemleri, yeni su depolarının inşaatı ve foseptik çalışmaları yapılacak.

Kaynak: Bülten