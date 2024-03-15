GTÜ, Antarktika seferine katıldı

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korhan Erturaç, "Horseshoe Adası (Batı Antarktika Yarımadası) Örneğinde Hızlı Yükselmeye Uğrayan Yüksek Enerjili Kıyı Bölgelerinde, Çok Kaba Taneli Basamaklı Kıyı Şekillerinin Haritalanması ve Lüminesans Yöntemleri ile Tarihlendirilmesi" projesi kapsamında 27 Ocak-2 Mart tarihleri arasında Antarktika Bilim Seferinde yer aldı.

Sefere, TÜBİTAK-MAM, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nden araştırmacılar ve MGM, HGM ve SHOD kurumlarından uzmanlar ile İspanya, ABD ve Bulgaristan'dan araştırmacılar katıldı.

Türkiye Geçici Bilim Üssü'nün yer aldığı ve Antarktik Daire'nin içerisinde bulunan Horseshoe Adası'nda projenin saha ve örnekleme çalışmaları başarı ile yürütüldü. Antarktika Bilim Seferine Doç. Dr. Erturaç'ın yanı sıra GTÜ mezunu TÜBİTAK-MAM uzmanları Dr. Mehtap Dursun (MAM-Çevre) ve Yüksek Mühendis Aybike Gül Karaoğlu da katıldı.

Kaynak: BÜLTEN