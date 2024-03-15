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Çiftçi, gençlere yeni dönem projelerini anlattı

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırdığı ve tüm Çayırovalıların büyük beğenisini kazanan Akse Kitap Kahve’de gençlerle bir araya geldi. Çayırovalı gençler, Kitap Kahve için bir kez daha Çiftçi’ye teşekkür ederken, Bünyamin Çiftçi ise gençler için yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerden söz etti.

Çiftçi, gençlere yeni dönem projelerini anlattı mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına devam eden ve Çayırovalılarla sürekli bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dün günün finalini Akse Kitap Kahve’de gençlerle yaptı. Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserler arasında yer alan ve Çayırovalıların büyük beğenisini kazanan Akse Kitap Kahve’de ders çalışan gençlerle ve günün yorgunluğunu atmak için kahve içen Çayırovalılarla sohbet eden Çiftçi’ye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. İlk olarak ders çalışan Çayırovalılarla sohbet eden Çiftçi, gençlere hedeflerini sordu. Gençler ders çalışmaları için böylesine nezih bir ortam sunduğu için Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

 

AMATÖR YOUTUBERLARA STÜDYO

Daha sonra kitap kahve bölümünde oturan gençlerle bir araya gelen ve onlarla sohbet etme imkanı bulan Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde Çayırova’da gençler için hayata geçirecekleri projelerden söz ederken, yapımı devam eden Millet Bahçesi’ne de bir kitap kahve inşa edileceğini dile getirdi. Yeni dönemde gençler için yapacakları projeleri de aktaran Çiftçi, “Amatör Youtuber’lar için gençlere stüdyo bizden. Dijital dünyaya meraklı gençlerimizin fırsat bulmalarını ve kendilerini geliştirmeleri sağlamak için stüdyomuz hazır. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize dijital dershaneyle online ders ve deneme imkanı sunacağız.

 

ANADOLU SPOR LİSESİ VE YENİ SPOR SALONU

Gençlerimizle Çayırova söyleşileri gerçekleştireceğiz. Sınavlarda dereceye giren öğrencilerimizin başarılarını takdir ve teşvik etmek amacıyla ödüller vereceğiz. Gençlerimiz için festival ve konserler düzenlemeye devam edeceğiz. İlçemize bugüne kadar 15 yeni halı saha kazandırdık, bunlara yeni spor sahaları ekleyerek, Çayırova’mızın spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde tamamlayacağımız Anadolu Spor Lisesi ve Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’yla ilçemizin spor altyapısını güçlendireceğiz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bülten

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15 Mar 2024 - 13:28 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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