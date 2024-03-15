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Çanakkale açıklarında göçmen botu battı: 16 ölü

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Çanakkale'de kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 4'ü bebek ve çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale açıklarında göçmen botu battı: 16 ölü mask
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığını söyledi.

Vali Aktaş, "İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik." diye konuştu.

Aktaş, botta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili sağlıklı bilgi olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var. Kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar. Şu ana kadar 4 kişi sağ kurtarıldı, 16 ölü var. İlk belirlemelere göre, vefat edenlerin 4'ü çocuk ve bebek." dedi.

Bu arada bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA

# VAR

15 Mar 2024 - 13:29 - Türkiye --- Okunma

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