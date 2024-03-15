Şimşek'ten uluslararası yatırım mesajı: "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutar" diyerek paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.

Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu.

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.

Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."

Kaynak: CNN TÜRK