Büyükakın ve Şirin’den Derince’de önemli ziyaretler

SAMİMİ KARŞILAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, hemşehri dernekleriyle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükakın’ın son durağı Kocaeli Erzurumlular ve Kocaeli Yığılcalılar Derneği oldu. Büyükakın’a ziyaretlerinde AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin ve İlçe Başkanı Koray Merdan eşlik etti. Dernek yöneticileri, üyeler ve vatandaşlar, Büyükakın ile Şirin’e yakın ilgi gösterdi.

ÇAY EŞLİĞİNDE SOHBET

İftar sonrası gerçekleşem Erzurumlular ve Yığılcalılar dernek ziyaretlerinde çay eşliğinde sohbet edildi. Büyükakın, samimi geçen sohbette gündemle ilgili şunları söyledi: “Yerli yerinde işlerimizi ortak aklın ışığında yaptık. 2024-2029 hizmet dönemini Kocaeli’nin Yüzyılı yapmak için rehberimiz yine ortak akıl olacak. Kurumsal, toplumsal, sosyal, ekonomik yenilenme hedefimizi, yine şehrin bütün paydaşlarının katıldığı ortak akıl toplantılarıyla, bu toplantılarda ürettiğimiz ortak akılla gerçekleştireceğiz. Kocaeli’nin yüzyılı, ortak aklın eseri olacak.”

“DERİNCE İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın önderliğinde Derince’ye bu dönem çok önemli hizmetler kazandıracaklarını belirtti. Şirin, “ Seçim beyannamemizde açıkladığımız projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Derincemiz şimdiye kadar güzel hizmetler aldı. Yeni dönemde bizler de ilçemiz için var gücümüzle çalışıp yeni projeleri hayata geçireceğiz. Sizlerin hayatına dokunan, yaşamınızı kolaylaştıran ve konfor katan yatırımlarımız olacak. Derince’de her kesime dokunan projeler inşa edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi