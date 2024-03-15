Ocak başkanının üst kurul delegeliği düşürüldü

KARARA SAYGI DUYARIZ
Hafta sonu yapılacak MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi MHP Kocaeli Teşkilatında delege değişikliğine gidildi. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdulkadir Özdemir’in üst kurul delegeliği düşürüldü. Kararın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Abdulkadir Özdemir kararla ilgili olarak, “İl başkanımızın tasarrufudur. Bizi oraya yazan kendisidir, üyeliğimizi düşürmesi de onun kararıdır. Karara saygı duyarız. Kurultayda olacağım, orada görevim olacak. Ayrıca ben ocak il başkanı olarak orada olmalıyım” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.