Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Körfezden_esen - Yok bu takım Süper lige çıkmazsa bırakacaklarmış felan , siz hangi hayal dünyasında yaşıyorsunuz , bu takımın play off kalması imkansız.Neyse ki yatın kalkın o beğenmediğiniz Ertuğrul hocaya dua edin ilk yarı kötü futbol felan neyse puanları topladı bari de düsmeyiz . Bu sene gitti kimse kendini kandırmasın ve geriye enkaz kaldı.Bu takımı kimse bu saatten sonra ayağa kaldıramaz.

Koca bir yazıklar olsun başka denecek bir şey yok.