Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Mar 2024 - 20:20- Spor G:

Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım)

ABONE OL Google News Sayfamız

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Maç başladı

1 Maça Kocaelispor başladı

GOOOOOL Dk.5 Gelişen Gençlerbirliği atağında Amilton'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Melih Bostan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

1-0

11' Siliki'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Alperen'in kafa vuruşu kaleci Harun'da kaldı.

18' Kocaelispor tehlikeli geldi. Candeias'ın derin pasında Kouakou hareketlendi. Pas biraz hızlı olunca kaleci Ertuğrul kalesini terk etti. Ertuğrul'un müdahalesiyle top kornere gitti.

24' Gençlerbirliği'nde Eilyas'ın şutu kaleci Harun'da kaldı.

26' Gençlerbirliği'nde Akabueze'nin şutu üstten auta gitti

28' Amaral'ın şutunda top yandan auta gitti.

29' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Barış'ın ortasında topa dokunan Kouakou'nun vuruşunu kaleye giderken Nzaba engelledi.

30' Kocaelispor atağında Beridze çok kötü vurdu top üstten auta gitti.

34 Kocaelispor yine tehlikeli geldi. Beridze'nin ortasında Kouakou yükseldi ancak kafayı vuramadı.

41 Kocaelispor tehlikeli geldi. Barış'ın şutunda top az farkla auta gitti ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

42 Kocaelispor gole çok yaklaştı. Barış'ın ortasında Koaukou kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul topu direk dibinde kornere çeldiç

İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

GOOOL 45+1 Gençlerbirliği atağında topla son buluşan Melih Bostan düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

50 Kocaelispor ikinci yarıya etkili başladı. Yeşil siyahlılar sağlı sollu ortalardan sonuç alamadı.

51 Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Amilton'un çevirdiği topu Kocaelispor savunma kaleye gitmeden çıkardı.

52 OFSAYT BAYRAĞI KALKTI ! Kocaelispor'da Cem'in ağlara gönderdiği gol için ofsayt bayrağı kalktı.

70 Kocaelispor ikinci yarıda baskı kurmak isteyip topa sahip olan taraf olsa da pozisyona girmekte zorlandı.

73 Kouakou'nun ceza sahasından vuruşunu Ertuğrul köşeden çıkardı.

84 Candeias'ın frikiğinde top üstten auta gitti

87 Gençlerbirliği'nde Laura'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

5 dakika uzatma

Maç bitti.

# kocaelispor, Kocaelispor maç, kocaelispor canlı, kocaelispor canlı anlatım, gençlerbiliği, gençlerbirliği canlı, gençlerbirliği canlı anlatım

15 Mar 2024 - 20:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.260.606 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(33)
32

Harbi Izmitli - Ertuğrul kötü transferler yaptirdi ve rezil futbol oynatti ya sen rezilinde rezili

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 15 Mart 22:49
31

Körfezden_esen - Yok bu takım Süper lige çıkmazsa bırakacaklarmış felan , siz hangi hayal dünyasında yaşıyorsunuz , bu takımın play off kalması imkansız.Neyse ki yatın kalkın o beğenmediğiniz Ertuğrul hocaya dua edin ilk yarı kötü futbol felan neyse puanları topladı bari de düsmeyiz . Bu sene gitti kimse kendini kandırmasın ve geriye enkaz kaldı.Bu takımı kimse bu saatten sonra ayağa kaldıramaz.

Koca bir yazıklar olsun başka denecek bir şey yok.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:38
30

Sanberk 41 - Kaç hafta önce bu takım bu ligi hak etmiyor dediğimde bana saldıran troller ne oldu şimdi neden sızlanıyorsunuz ertuğrul hocayı göndermekle başınız göğe erdimi ligi orta sıralarda bitirse kocaelispor için başarı sayın iyiki maça gidip paramı yazık etmemişim

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 15 Mart 22:36
33

Korfezli Savasci - @Korfezli Savasci 29 nolu yoruma cevabı: Melih BOSTAN dedim begenmediniz melih PATATES mi etti deseydim ozaman begenirmiydiniz

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 15 Mart 23:06
28

Yeşil Siyah - Bir takım kötü oynayabilir ama ruhsuz oynayamaz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:31
27

Kerem - Tekrar soruyorum gerci 4 haftadir soruyorum ama Ertugrul Saglami neden gonderdiniz ???? Herkese soruyorum yonetim ,seyirci istifa diye bagiran ,simdi herkes sussun artik bence zaten sezon bitti seneye bu rezillikleri gormeyelim bari

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:29
26

Derdo - ENGİN BİR SONRAKİ MAÇTA KAÇINCI DAKİKA DA KAÇACAKSIN STADTAN!....BENCE NE MAÇA GEL NE STADA GEL İSTİFA ET GİT.KOCAELİSPOR YÖNETİM OLMADANDA GENÇLERLE DEVAM EDER YOLUNA HİÇ OLMAZSA GENÇLER ŞEREFİNLE OYNAR....

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 15 Mart 22:29
25

Körfez 89 - Bu kentte korklara yer yokmus Hodri Meydan sizde artik istifa edin yeriniz Ertugrul Saglami yaziklar olsun

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:28
24

Uefa Alt - Candeias kaç haftatır oynamıyor veya oynayamıyor ama her maç onbirde elle tutulur bir yabancımız yok...

Bu transferler tamamen benim hatam kusura bakmayın hakkınızı helal edin tamamen benim suçum hatalı yapmış olduğum tüm transferler için özür dilerim.

Engin Koyun ve yönetim suçsuzdur bu nedenle olmayan görevimden istifa ediyorum.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:24
21

Basiskele41 - Geçen hafta suçu seyirciye atan damadın adamı bu sefer ne diyecek

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:16
19

Gizli - Saygı Engin Ve Yönetim İstifa Mustafa Gürsel İstifa İzmit'e Gelmeden Önce İstifa Edinin Ltfn

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:14
18

Kimil Kimil - Kaan dobra gelmeli 4 5 de ,.,,, u 19 dan yeter

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:11
15

Nicomedia - Tuz ruhunda bile sizden daha iyi ruh vardır. Herkese maskara ettiniz bizi. Yönetimi de, teknik ekibi de, futbolcusu da ruhsuzlar topluluğu...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:56
14

Basiskele41 - Damat

Menajer

Siz anladınız,Birde gerçeklere göz kapayan sansür

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:55
12

Yaşba Tuncay - Ya hoca sen nasıl bir adamsın,takımın en iyi adamı Emir,onuda yedek oturuyorsun,Emirin ölüsü,Atidende,Yusuftanda kat kat iyidir,Candeias,Beridze Kakao kadroya alınmayacak adamlar bu takımın topçusu değiller.Koyun efendi sende gördünmü Kocaelili futbolcunun marifetini 2 gol attı senin ve çok bilmiş menejerin Tarığın gözüne girsin o goller,siz hala Kocaelinin gençlerini görmemezlikten gelin

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:48
11

Korfezli Savasci - Dün 3 puan alırsak herşey farkli olacak dedin bende 3 yersek senin için farklı olacak dedim bizim taraftar konservatuar mezunu sanada bir şarkı yapar dedim vede yapacaktir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:43
10

Necdet - Bu durumdan sadece yönetim değil türünden sürekli Ertuğrul’a sallayanların da suçu var en ufak hata da Ertuğrul istifa diye bağıran taraftar müsveddelerinin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:41
09

Necdet - Bu takımı bu hale nasıl getirdiniz nasıl başardınız Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın lanetliyorum bu duruma sebep olanları

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:39
08

Oğuz - Teravih çıkışı takım kursam bunlaradan iyi oynarız

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:38
07

KS321 - Sen Takimi Bu Noktaya Getiren Dürüst Ertugrul Hocayi Gönder Takımin En Golcu Oyuncusu Tanque Para İçin Sat Hala Başkanlik Yap Sana Kocaeli dar gelecek Engin ? S.S. kuraliyla İSTİFA edeceksin !!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 21:28
06

Değirmenderedeli Engin - Allah bunları nasıl biliyorsa öyle yapsın , sinir hastası olduk .Türkiyeye rezil ettiler bizi karakter yoksunu insanlar .Hiçmi utanma duygusu yok bunlarda , yedikleri goller halı sahada yenmez , milyonluk çöpler. Takım sabote ediliyor , Koyun görevinin başında , teknik direktör mankenlik yapıyor , futbolcu takımı sabote ediyor ama ne bir istifa ,ne bir kadro dışı nede bir ceza var ortada. Mubarek ay , biri çıksın bir şeyler desin , valla billa ,dişlerimi sıkmaktan hasta oldum.Kimsenin hakkı yok bu kadar rezillik yapıp insanları üzmeye .Adamlık yapın istifa edin dönmeyin Kocaeliye . Atilla ,Burak , Beridze, Candeias, Yusuf ,Harun ve Kouakou bunları direk maçtan sonra kadro dışı bırakın .İnanın altyapıdaki oyuncular bu kadar rezil top oynamaz .KOYUN UTAN ARTIK ISTIFA ET.

Yanıtla . 21Beğen . 1Beğenme 15 Mart 21:28
17

Basiskele41 - @Değirmenderedeli Engin 06 nolu yoruma cevabı: Nerde bunlarda o yürek bunlar sadece gerçek taraftarı takımdan soguturlar sezon başında yazmıştım Atilla ile başlayan kim olursa olsun hocalığı ni iptal ederim

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:08
34

Derdo - @Derdo 05 nolu yoruma cevabı: O herşeyi çok iyi biliyor!...Ben oynanan futbol anlamında sormuyorum.Benim neyi kast ettiğimi çok iyi biliyor!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:26
23

Basiskele41 - @Derdo 05 nolu yoruma cevabı: Ona sorma o bilmez damat bilir,menajer bilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:22
04

Körfez 89 - Ertugrul Saglam düsmanlari ve Yönetim bu eser sizin eseriniz bravo alkislar hepinize

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 15 Mart 21:21
03

Harbi Izmitli - Engin koyum ve mustafa gürsel anladınız siz onu

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 15 Mart 21:21
02

41 İzmit - Yönetim istifa

Yönetim istifa

Yönetim istifa

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 15 Mart 21:18
01

Sen farklıydın hani - Tamın mental olarak yerlerde candeyaş, atı ve beridze kadro dışı bırakılmalı bu takım playoffada kalamaz . Hoca çok kalitesiz nasıl takımın başına getirdiler bilmem

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 15 Mart 21:09
Diğer 31 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Emir ilk 11’de yoktu mask
Emir ilk 11’de yoktu
Karamürsel İY son maça bıraktı mask
Karamürsel İY son maça bıraktı
Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Gölcük Karadenizspor Edirne’de plakayı yazdı: 4-1 mask
Gölcük Karadenizspor Edirne’de plakayı yazdı: 4-1
İşte muhtemel 11 mask
İşte muhtemel 11
Eryaman’da zeminin son hali mask
Eryaman’da zeminin son hali

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL