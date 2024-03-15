Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Maç başladı
1 Maça Kocaelispor başladı
GOOOOOL Dk.5 Gelişen Gençlerbirliği atağında Amilton'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Melih Bostan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
1-0
11' Siliki'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Alperen'in kafa vuruşu kaleci Harun'da kaldı.
18' Kocaelispor tehlikeli geldi. Candeias'ın derin pasında Kouakou hareketlendi. Pas biraz hızlı olunca kaleci Ertuğrul kalesini terk etti. Ertuğrul'un müdahalesiyle top kornere gitti.
24' Gençlerbirliği'nde Eilyas'ın şutu kaleci Harun'da kaldı.
26' Gençlerbirliği'nde Akabueze'nin şutu üstten auta gitti
28' Amaral'ın şutunda top yandan auta gitti.
29' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Barış'ın ortasında topa dokunan Kouakou'nun vuruşunu kaleye giderken Nzaba engelledi.
30' Kocaelispor atağında Beridze çok kötü vurdu top üstten auta gitti.
34 Kocaelispor yine tehlikeli geldi. Beridze'nin ortasında Kouakou yükseldi ancak kafayı vuramadı.
41 Kocaelispor tehlikeli geldi. Barış'ın şutunda top az farkla auta gitti ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.
42 Kocaelispor gole çok yaklaştı. Barış'ın ortasında Koaukou kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul topu direk dibinde kornere çeldiç
İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.
GOOOL 45+1 Gençlerbirliği atağında topla son buluşan Melih Bostan düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
50 Kocaelispor ikinci yarıya etkili başladı. Yeşil siyahlılar sağlı sollu ortalardan sonuç alamadı.
51 Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Amilton'un çevirdiği topu Kocaelispor savunma kaleye gitmeden çıkardı.
52 OFSAYT BAYRAĞI KALKTI ! Kocaelispor'da Cem'in ağlara gönderdiği gol için ofsayt bayrağı kalktı.
70 Kocaelispor ikinci yarıda baskı kurmak isteyip topa sahip olan taraf olsa da pozisyona girmekte zorlandı.
73 Kouakou'nun ceza sahasından vuruşunu Ertuğrul köşeden çıkardı.
84 Candeias'ın frikiğinde top üstten auta gitti
87 Gençlerbirliği'nde Laura'nın vuruşunda top yandan auta gitti.
5 dakika uzatma
Maç bitti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(33 )
Harbi Izmitli - Ertuğrul kötü transferler yaptirdi ve rezil futbol oynatti ya sen rezilinde rezili
Körfezden_esen - Yok bu takım Süper lige çıkmazsa bırakacaklarmış felan , siz hangi hayal dünyasında yaşıyorsunuz , bu takımın play off kalması imkansız.Neyse ki yatın kalkın o beğenmediğiniz Ertuğrul hocaya dua edin ilk yarı kötü futbol felan neyse puanları topladı bari de düsmeyiz . Bu sene gitti kimse kendini kandırmasın ve geriye enkaz kaldı.Bu takımı kimse bu saatten sonra ayağa kaldıramaz.
Koca bir yazıklar olsun başka denecek bir şey yok.
Sanberk 41 - Kaç hafta önce bu takım bu ligi hak etmiyor dediğimde bana saldıran troller ne oldu şimdi neden sızlanıyorsunuz ertuğrul hocayı göndermekle başınız göğe erdimi ligi orta sıralarda bitirse kocaelispor için başarı sayın iyiki maça gidip paramı yazık etmemişim
Korfezli Savasci - Goller İZMİTLİ Melih BOSTAN dan
Korfezli Savasci - Melih BOSTAN dedim begenmediniz melih PATATES mi etti deseydim ozaman begenirmiydiniz
Yeşil Siyah - Bir takım kötü oynayabilir ama ruhsuz oynayamaz
Kerem - Tekrar soruyorum gerci 4 haftadir soruyorum ama Ertugrul Saglami neden gonderdiniz ???? Herkese soruyorum yonetim ,seyirci istifa diye bagiran ,simdi herkes sussun artik bence zaten sezon bitti seneye bu rezillikleri gormeyelim bari
Derdo - ENGİN BİR SONRAKİ MAÇTA KAÇINCI DAKİKA DA KAÇACAKSIN STADTAN!....BENCE NE MAÇA GEL NE STADA GEL İSTİFA ET GİT.KOCAELİSPOR YÖNETİM OLMADANDA GENÇLERLE DEVAM EDER YOLUNA HİÇ OLMAZSA GENÇLER ŞEREFİNLE OYNAR....
Körfez 89 - Bu kentte korklara yer yokmus Hodri Meydan sizde artik istifa edin yeriniz Ertugrul Saglami yaziklar olsun
Uefa Alt - Candeias kaç haftatır oynamıyor veya oynayamıyor ama her maç onbirde elle tutulur bir yabancımız yok...
Bu transferler tamamen benim hatam kusura bakmayın hakkınızı helal edin tamamen benim suçum hatalı yapmış olduğum tüm transferler için özür dilerim.
Engin Koyun ve yönetim suçsuzdur bu nedenle olmayan görevimden istifa ediyorum.
ersan - kale boş mu 2 maçtır harun bizi perişan etti
Basiskele41 - Geçen hafta suçu seyirciye atan damadın adamı bu sefer ne diyecek
Tarafsız - Gelen vuruyor giden vuruyor
Gizli - Saygı Engin Ve Yönetim İstifa Mustafa Gürsel İstifa İzmit'e Gelmeden Önce İstifa Edinin Ltfn
Kimil Kimil - Kaan dobra gelmeli 4 5 de ,.,,, u 19 dan yeter
Cuk Diye - Hoca seydayevi varya seydayevi
Nicomedia - Tuz ruhunda bile sizden daha iyi ruh vardır. Herkese maskara ettiniz bizi. Yönetimi de, teknik ekibi de, futbolcusu da ruhsuzlar topluluğu...
Basiskele41 - Damat
Menajer
Siz anladınız,Birde gerçeklere göz kapayan sansür
Ford Thames - Maci 5 0 a cevirecez gibi
Yaşba Tuncay - Ya hoca sen nasıl bir adamsın,takımın en iyi adamı Emir,onuda yedek oturuyorsun,Emirin ölüsü,Atidende,Yusuftanda kat kat iyidir,Candeias,Beridze Kakao kadroya alınmayacak adamlar bu takımın topçusu değiller.Koyun efendi sende gördünmü Kocaelili futbolcunun marifetini 2 gol attı senin ve çok bilmiş menejerin Tarığın gözüne girsin o goller,siz hala Kocaelinin gençlerini görmemezlikten gelin
Korfezli Savasci - Dün 3 puan alırsak herşey farkli olacak dedin bende 3 yersek senin için farklı olacak dedim bizim taraftar konservatuar mezunu sanada bir şarkı yapar dedim vede yapacaktir
Necdet - Bu durumdan sadece yönetim değil türünden sürekli Ertuğrul’a sallayanların da suçu var en ufak hata da Ertuğrul istifa diye bağıran taraftar müsveddelerinin
Necdet - Bu takımı bu hale nasıl getirdiniz nasıl başardınız Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın lanetliyorum bu duruma sebep olanları
Oğuz - Teravih çıkışı takım kursam bunlaradan iyi oynarız
KS321 - Sen Takimi Bu Noktaya Getiren Dürüst Ertugrul Hocayi Gönder Takımin En Golcu Oyuncusu Tanque Para İçin Sat Hala Başkanlik Yap Sana Kocaeli dar gelecek Engin ? S.S. kuraliyla İSTİFA edeceksin !!
Değirmenderedeli Engin - Allah bunları nasıl biliyorsa öyle yapsın , sinir hastası olduk .Türkiyeye rezil ettiler bizi karakter yoksunu insanlar .Hiçmi utanma duygusu yok bunlarda , yedikleri goller halı sahada yenmez , milyonluk çöpler. Takım sabote ediliyor , Koyun görevinin başında , teknik direktör mankenlik yapıyor , futbolcu takımı sabote ediyor ama ne bir istifa ,ne bir kadro dışı nede bir ceza var ortada. Mubarek ay , biri çıksın bir şeyler desin , valla billa ,dişlerimi sıkmaktan hasta oldum.Kimsenin hakkı yok bu kadar rezillik yapıp insanları üzmeye .Adamlık yapın istifa edin dönmeyin Kocaeliye . Atilla ,Burak , Beridze, Candeias, Yusuf ,Harun ve Kouakou bunları direk maçtan sonra kadro dışı bırakın .İnanın altyapıdaki oyuncular bu kadar rezil top oynamaz .KOYUN UTAN ARTIK ISTIFA ET.
Basiskele41 - Nerde bunlarda o yürek bunlar sadece gerçek taraftarı takımdan soguturlar sezon başında yazmıştım Atilla ile başlayan kim olursa olsun hocalığı ni iptal ederim
Derdo - ENGİN KOYUN BU NASIL Bİ OYUN?
Derdo - O herşeyi çok iyi biliyor!...Ben oynanan futbol anlamında sormuyorum.Benim neyi kast ettiğimi çok iyi biliyor!!!
Basiskele41 - Ona sorma o bilmez damat bilir,menajer bilir
Körfez 89 - Ertugrul Saglam düsmanlari ve Yönetim bu eser sizin eseriniz bravo alkislar hepinize
Harbi Izmitli - Engin koyum ve mustafa gürsel anladınız siz onu
41 İzmit - Yönetim istifa
Yönetim istifa
Yönetim istifa
Sen farklıydın hani - Tamın mental olarak yerlerde candeyaş, atı ve beridze kadro dışı bırakılmalı bu takım playoffada kalamaz . Hoca çok kalitesiz nasıl takımın başına getirdiler bilmem
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.