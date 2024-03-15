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CHP Milletvekili Kanko: İcra dosyası sayısı hane sayısını geçti

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CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Türkiye'de hane sayısının 19 milyon 481 bin 678 olduğunu, icralık dosya sayısının ise 21 milyon 512 bine yükselerek hane sayısını geçtiğini belirtti.

Yavuz Solmaz
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CHP Milletvekili Kanko: İcra dosyası sayısı hane sayısını geçti mask
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İCRA DOSYALARI HANE SAYISINDAN FAZLA DURUMDA

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko yaptığı açıklama ile icralık dosya sayısına değindi. Kanko açıklamasında, “Son iki ayda UYAP üzerinden açılan 1 milyon 864 bin icra dosyası, Kocaeli'nin 18 yaş üstü 1 milyon 700 bin nüfusunun üzerinde bir rakama ulaşmış durumdadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'deki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678 iken, toplam icralık dosya sayısı 21 milyon 512 bine yükselmiştir. Bu veriler icra dosyalarının Türkiye’deki hane sayısından fazla icra dosyası olduğu göstermektedir.

TÜM VATANDAŞLAR EKONOMİK SIKINTI ÇEKMEKTEDİR

Bu rakamlar, tüm Türkiye genelinde halkımızın içinde bulunduğu ekonomik krizin ciddiyetini yansıtmaktadır. 8 Mart itibariyle UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 21 milyon 512 bine yükselmiştir. Bu yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızı değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntıları ile mücadele ettiğinin açık bir işaretidir ve hükümetin acilen dikkate alması gereken bir uyarı niteliğindedir.”

# Türkiye, Kocaeli, İstanbul, Ankara

15 Mar 2024 - 14:29 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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