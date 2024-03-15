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TÜVTÜRK’e muayene için 13 milyar TL ödendi

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Araç sahipleri, 2023 yılında araç muayenesi için TÜVTÜRK’e toplam 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödedi.

TÜVTÜRK’e muayene için 13 milyar TL ödendi mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdiğini açıkladı. 2023 yılında araç sahipleri otomobil, kamyonet, römork-yarı römork, özel amaçlı araç, karavan, minibüs için TÜVTÜRK’e 1130 lira 44 kuruş, otobüs, çekici için 1528 lira 1 kuruş, motorlu bisiklet, traktör, motosiklet için ise 575 lira 84 kuruş ücret ödedi.  TÜVTÜRK’ün muayene ücretleri sonrası vatandaşlar kuruma tepki gösterirken, 2023 yılında araç sahiplerinin cebinden sadece muayene için çıkan toplan para 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira oldu.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletim hakkını Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 2007 yılında 552 milyon 150 bin dolara satın almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, araç, para

15 Mar 2024 - 14:31 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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