Başkan Söğüt, başarılı öğrencilerle buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi tarafından YKS öncesinde ilçe genelindeki son sınıf öğrencileri için ücretsiz olarak TYT deneme sınavı gerçekleştirmişti. Gençlerin sınava hazırlanmasını sağlamak ve sınav stresini en aza indirmek için gerçekleştirilen proje kapsamında da Başkan Söğüt, ilk 100’e giren öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

İLK 100’E GİREN ÖĞRENCİLER

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başkan Söğüt dışında Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. İftar öncesinde tek tek masaları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Söğüt, “Başarınızın artarak devam edeceğine inancım tam” dedi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Körfez Belediyesi olarak her zaman başarıyı ödüllendirdiklerini ve gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Söğüt, “Önemli bir sınava gireceksiniz. Geleceğinize nasıl yön vereceğinizi yine kendiniz belirleyeceksiniz. Bizler de bu yolculukta sizlerin başarısına katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Enerjiniz hiç eksilmesin” dedi.

SİZLER BU ÜLKENİN GELECEĞİSİNİZ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar da kısa birer konuşma yaparak öğrencilere seslendi. İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, başarının ödüllendirilmesinin güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek, “İnancınızı asla kaybetmeyin. Çok çalışın. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ve birlikte yapılan iftarın ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: BÜLTEN