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Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi

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Körfez Belediyesi personeli, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftar öncesi personele hitap eden Başkan Şener Söğüt, “Biz büyük bir aileyiz. 5 yılda elde ettiğimiz başarılarda hepinizin emeği büyük” dedi

Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi mask
Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi
Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi
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Körfez Belediyesi personeli, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftarda bir araya geldi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına; AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar, meclis üyeleri ve Körfez Belediyesi personelleri katıldı. İftar öncesinde tek tek masaları gezen Başkan Şener Söğüt, personellerle sohbet etti.

Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi

ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞTIK

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez’de güzel işler başardık. İlçemizde büyük yatırımları hayata geçirdik ve 5 yılda büyük başarılara imza attık. Bu başarı sadece benim değil, hepimizin başarısıdır. Geride bıraktığımız beş yılda zor zamanlardan, sıkıntılı süreçlerden geçtik. Pandemi, deprem gibi zorlu yolları birlikte aştık.

Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi

FEDAKARCA ÇALIŞTINIZ

Yağmurda çamurda, selde, fırtınada her zorlu koşul inanılmaz fedakarlıklar yaptınız. Sabahlara kadar birlikte uyumadık. Her biriniz mesai gözetmeksizin vatandaşlarımızın yanındaydınız. Kar yağdı yol kapandı yine uykusuz geceleri birlikte yaşadık. Ben bu özverinizden, gayretinizden emeğinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi burada ailelerinize de teşekkür etmek istiyorum. Siz Körfez için canla başla çalışırken, onlar da sizlerin en büyük destekçisi oldu” dedi.

Körfez Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi

SAYISIZ NİCE ESER KAZANDIRACAĞIZ

“Sizlerle birlikte Körfez’e çok sayıda eser kazandırdık” diyen Başkan Söğüt, “Körfez Belediye Başkanı olarak şunu söyleyebilirim ki çok şanslıyım. Çünkü sizler sayesinde Körfezimize sayısız eser ve projeler kazandırdık. Önümüzdeki dönem de aynı özveri ve gayretle çalışacağımıza, birlik ve beraberlikle daha güzel işlere imza atacağımızı biliyor ve inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

CEMİL YAMAN’DAN TEŞEKKÜR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da katıldığı iftar programında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Cemil Yaman, “Bu şehrin insanının yaşam standartlarını yükseltmek için gecenizi gündüzünüze kattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aileleriniz her zaman sizin destekçiniz oldu, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun ‘’ dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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15 Mar 2024 - 14:49 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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