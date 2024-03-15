Yeniden Refah’ın eski başkanlarından Yasin Özlü’ye destek... AK Parti'ye geçtiler

Başiskele’de 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yaylacık Mahallesi sakinleriyle buluştu. Yağmurlu havaya rağmen yoğun ilginin olduğu Yaylacık Mahallesi Halk Buluşması programı adeta miting havasında geçti.

ESKİ YENİDEN REFAHLILARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Mahallenin büyük bir sevgi seli ve tezahüratlarıyla başlayan programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu başta olmak üzere AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, Yeniden Refah Partisi Önceki Dönem Başiskele İlçe Başkanları Tevfik Civelek, Serkan Ege, başkan yardımcıları Ahmet Yavuz, Emrah Selim ve Hamza Bağraç, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Adayı Muhammet Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Akif Köklükaya, İbrahim Köklükaya, Yahya Kalaycıoğlu ve çok sayıda partililer katıldı.

YENİDEN GÜZEL İŞLER İÇİN YASİN ÖZLÜ DEDİLER

Başiskele’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Yeniden Refah Partisi önceki dönem İlçe Başkanları Tevfik Civelek ve Serkan Ege, düzenlenen programda yaptığı konuşmada son 5 yılda Başiskele’de çok güzel işler ve ilçenin geleceğine yön veren hizmet ve eserler yaptığını gördükleri Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü destekleyeceklerini açıkladılar.

CİVELEK: BİZLER DE SAHADA ÇALIŞACAĞIZ

Yeniden Refah Partisi’nin Başiskele’deki teşkilatlanmasında büyük pay sahibi olan ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Yurtdışı Vatandaşlar Birim Başkanı Mehmet Aşıla’nın yardımcılığı görevini de bir dönem yapan Tevfik Civelek, “Başiskele Belediye Başkanımız Yasin Özlü’yü yeniden belediye başkanı yapıp hep birlikte çalışacağız ve millete hizmet yolunda omuz omuza yürüyeceğiz inşallah. Yasin Başkanımıza destek için bizler de sahada olacağız, hep birlikte çalışacağız.” diye konuştu.

YASİN ÖZLÜ: 31 MART’A KADAR DALGA DALGA BÜYÜYEREK KAZANACAĞIZ

Yasin Özlü programda yaptığı konuşmada, “Bu destek ve birliktelik sadece fragman. Bunun devamı gelecek inşallah. Allah’ın izniyle 31 Mart’a kadar dalga dalga büyüyeceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na güçlü bir zaferi buradan armağan edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.

“BAŞİSKELE’DE BİRİNCİ BELLİ”

“Başiskele’de birinci belli. İkincilik için büyük bir kavga var. Bırakın onlar işine baksın. Biz önümüze bakacağız. Biz sizlerle beraber 1 Nisan’dan sonra yapacağımız güzel işlerin heyecanını yaşıyoruz. Bu seçimin sonucunda kazananı güzel Başiskele’miz ve güzel işlerin şahitleri hemşehrilerimiz olacak.”

HEPSİ AK PARTİ’YE GEÇTİ

Programın sonunda Yasin Özlü ve Mustafa Koral, Yeniden Refah Partisi önceki dönem Başkanları Tevfik Civelek, Serkan Ege ve yönetim kurulu üyelerine AK Parti rozeti taktı ve hep birlikte el ele vererek halkı selamladı.

Kaynak: Haber Merkezi