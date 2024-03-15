WhatsApp'tan yeni özellik: Sohbet kilitleme özelliği nedir? Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a son gelen güncellemeyle birlikte sohbet kilitleme özelliği sunuldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, istedikleri sohbetleri bir parola veya parmak izi ile kilitleyip, ekstra bir güvenlik katmanı sağlayabilecek.

Özelliğin detayları:

Kilitleme ile sohbeti tamamen gizleyebilecek: Kilitli sohbetler, WhatsApp ana ekranında görünmeyecek.

Oluşturduğunuz özel kodla sohbeti sadece siz görebileceksiniz: Sohbeti kilitlemek için bir parola veya parmak izi belirlemeniz gerekiyor. Bu kodu girmeden kimse kilitli sohbetleri göremeyecek.

Kilitli sohbetlerden gelen bildirimler de gizlenecek: Kilitli bir sohbetten gelen bildirimde mesaj içeriği ve gönderenin ismi görünmeyecek.

Face ID ve Touch ID de kullanılabilir: Parola yerine Face ID veya Touch ID gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

Kilitli sohbetler, diğer cihazlarda kilitli kalmaz: Sohbetleri bir telefonda kilitleseniz bile, diğer cihazlarda kilitli kalmaz.

Sohbet kilitleme özelliğini kullanmak için:

-Kilitlemek istediğiniz sohbeti açın.

-Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın.

-"Daha Fazla" seçeneğine gidin.

-"Kilitle" seçeneğine tıklayın.

-Bir parola veya parmak izi belirleyin.

Sohbet kilitleme özelliğinin bazı dezavantajları da var:

-Kilitli sohbetler, WhatsApp Web'de veya masaüstü uygulamasında görünmez.

-Kilitli bir sohbetten gelen bildirimleri sessize alamazsınız.

-Kilitli bir sohbetten mesajları silerseniz, geri yükleyemezsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi