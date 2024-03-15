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15 Mar 2024 - 15:34- Asayiş G:

Damper yüksek gerilim hattına değdi, akıma kapılan sürücü öldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damperin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan araç sürücüsü Orhan Söyler (47) yaşamını yitirdi.

Damper yüksek gerilim hattına değdi, akıma kapılan sürücü öldü mask
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Olay, Gebze Pelitli Mahallesi Maden Sokak’ta meydana geldi. 43 LJ 076 plakalı kamyonun sürücü Orhan Söyler damperi kaldırdı. Bu sırada damper, yüksek gerilim hattına değdi. Orhan Söyler araçtan indiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Söyler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinden Gebze’ye yük getiren Söyler’in ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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15 Mar 2024 - 15:34 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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