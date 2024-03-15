Damper yüksek gerilim hattına değdi, akıma kapılan sürücü öldü

Olay, Gebze Pelitli Mahallesi Maden Sokak’ta meydana geldi. 43 LJ 076 plakalı kamyonun sürücü Orhan Söyler damperi kaldırdı. Bu sırada damper, yüksek gerilim hattına değdi. Orhan Söyler araçtan indiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Söyler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.
Kütahya’nın Gediz ilçesinden Gebze’ye yük getiren Söyler’in ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.