Derince, Erzincan’da puan peşinde

DEPLASMANDA PUAN BEKLİYORUZ
Teknik direktör değişikliğinden sonra Taner Gülleri ile bir farklılık yaratan Derincespor, iç sahada Isparta ve Etimesgut Belediyespor’u yenmeyi başardı. Taner Gülleri, yeni takımıyla iki deplasman maçında Karaman FK ve Arnavutköy’e ise mağlup olmuştu. Tecrübeli teknik adam Derincespor’un başında ilk deplasman puanlarını da Erzincan’da almaya çalışacak. 28 puanla ligde 16.sırada bulunan Derincespor, 55 puanla 4.sıorada yer alan, Play-Off endişesi olmayan rakibi karşısında sınav verecek.
TANER GÜLLERİ İNANIYOR
Temsilcimizde sarı kart cezalı sol bek Ömer Canberk yok. Sakatlıkları bulunan Melik Derin ile Ömer Faruk Çalışkan’ın durumu ise maç günü belli olacak. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, “İç sahada iyi oynuyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyorsak, deplasmandan da puan almalıyız. Deplasmanda alacağımız puanlan bizi yukarı taşıyacaktır. Özellikle son Etimesgut maçında oyuncularımızın performansı çok iyiydi. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.