Derince, Erzincan’da puan peşinde

DEPLASMANDA PUAN BEKLİYORUZ

Teknik direktör değişikliğinden sonra Taner Gülleri ile bir farklılık yaratan Derincespor, iç sahada Isparta ve Etimesgut Belediyespor’u yenmeyi başardı. Taner Gülleri, yeni takımıyla iki deplasman maçında Karaman FK ve Arnavutköy’e ise mağlup olmuştu. Tecrübeli teknik adam Derincespor’un başında ilk deplasman puanlarını da Erzincan’da almaya çalışacak. 28 puanla ligde 16.sırada bulunan Derincespor, 55 puanla 4.sıorada yer alan, Play-Off endişesi olmayan rakibi karşısında sınav verecek.

TANER GÜLLERİ İNANIYOR

Temsilcimizde sarı kart cezalı sol bek Ömer Canberk yok. Sakatlıkları bulunan Melik Derin ile Ömer Faruk Çalışkan’ın durumu ise maç günü belli olacak. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, “İç sahada iyi oynuyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyorsak, deplasmandan da puan almalıyız. Deplasmanda alacağımız puanlan bizi yukarı taşıyacaktır. Özellikle son Etimesgut maçında oyuncularımızın performansı çok iyiydi. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.