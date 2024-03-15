Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Mar 2024 - 15:42- Gündem G:

Krediyle ev almak hayal mi oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili konut satışları artmaya başladı. Şubat ayında ipotekli konut satışı 8 bin 827 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, kredili satışların adedinde artış olmasına rağmen kredi miktarının gerilediğine dikkat çekti.

Krediyle ev almak hayal mi oldu? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Konutta kredi faizleri zirvede seyrediyor. Buna rağmen kredili konut alımları da artmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut istatistiklerine göre kredili konut alımı şubat ayında artış gösterdi.

İpotekli konut satışları, şubatta 8 bin 827 olarak gerçekleşirken, ocak ayında bu rakam 5 bin 935 olarak açıklanmıştı. Şubat ayında ipotekli konut satışının toplam konut satışı içerisindeki payı yüzde 9,4 olarak açıklandı.

Kredili konut satışları geçen yılın şubat ayına göre yüzde 49 geriledi. Bu arada kredi faizleri yıllık yüzde 40'a yaklaşmış durumda.

KREDİ İLE KONUT ALINABİLİR Mİ?

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, ipotekli satışların adedinde artış olduğunu ancak kullanılan kredi miktarının gerilediğini ifade etti.

Özelmacıklı'ya göre vatandaşlar konut alımlarında eksik kalan kısımları tamamlamak kredi çektiğini belirtti.

Dar ve orta gelirli kredi ile ev almasının zorlaştığını vurgulayan Özelmacıklı, bir milyonluk kredinin aylık ödemesinin 35 bin liraya ulaştığına dikkat çekti.

KİRA FİYATLARI ARTAR MI?

Gayrimenkulde arzın yetersizliğine dikkat çeken sektör temsilcileri, kira fiyatlarının önümüzdeki yaz aylarında yeniden yükselişe geçebileceğini ifade etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak ayında konut sahibi kişilerin yeni alımları için kredi değer oranını yüzde 75 daraltmıştı. Söz konusu karar ile yatırım amaçlı konut alımının yavaşlatılması hedeflenmişti.

Kaynak: NTV

# yeni, ifade, Türkiye, kredi

15 Mar 2024 - 15:42 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.260.606 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı! mask
Baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı!
Simitçiler Danıştay'a gidiyor mask
Simitçiler Danıştay'a gidiyor
Mimar Sinan Lisesi’nin temel betonu döküldü mask
Mimar Sinan Lisesi’nin temel betonu döküldü
Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor mask
Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Artık maskelerin inme vakti gelmiştir mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Artık maskelerin inme vakti gelmiştir
Nükleer savaş kapıda mı? Hangi ülkede ne kadar silah var? mask
Nükleer savaş kapıda mı? Hangi ülkede ne kadar silah var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL