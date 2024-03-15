BAL’da gözler bu maçta olacak

HEM GÖLCÜKSPOR’U, HEM DE GEBZESPOR’U İLGİLENDİRİYOR
Bu sezon BAL’da şampiyonluk yarışından erken kopan Gölcükspor, il sıralamasında kendisine avantaj sağlamak istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, 22. hafta maçında da sahasında lider Çorluspor ile karşılaşacak. Gölcükspor, bu maçı kazanıp, hem il sıralamasında avantaj sağlamak isteyecek, hem de şampiyonluk yarışında Gebzespor’un yolunu açmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Çorlu’da oynanan karşılaşmayı Gölcükspor 4-3 kaybetmişti. Pazar günü Gölcük Stadı’ndaki maça spor severlerin çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.