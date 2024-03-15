Gebzespor Tekirdağ’da

SERTAÇ GEZER İLE İKİNCİ MAÇ
Feriköyspor yenilgisinden sonra teknik direktör değişikliğine giden, takımın başına en son 3.Lig takımlarından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü’nü çalıştıran Sertaç Gezer’i getiren Gebzespor, iç sahada oynadığı ilk maçta ligin zayıf takımı Lüleburgazspor’u 11-0 yenmişti. Gebzespor, yeni teknik sorumlusu Sertaç Gezer ile ilk deplasman maçına çıkacak, Tekirdağ’da Kapaklıspor ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.