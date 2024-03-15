BAL derbisi Başiskele’de

KULLARSPOR-YUVACIKSPOR
Geçen hafta zorlu deplasmanda lider Çorluspor’a son 15 dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup olan, il sıralamasında Diliskelesi ve Gölcükspor’un gerisinde kalan Kullarspor, Pazar günü kent derbisinde Yuvacıkspor’u ağırlayacak. Ligin ikinci yarısında genç oyuncularla mücadele eden Yuvacıkspor, Kullarspor karşısında işi kolay olmayacak. Ligin ilk yarısında Yuvacık Stadı’ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı. Yuvacıkspor, son maçında evinde TAÇ Spor’a 4-0 mağlup oldu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.