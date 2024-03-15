Diliskelesispor TAÇ Spor ile oynuyor

Yeni teknik sorumlusu Gökhan Top ile çıktığı iki maçını da kazanan Mavi-Beyazlı ekip, Pazar günü de İstanbul deplasmanın da TAÇ Spor’a konuk olacak. Alemdağ Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. İlk maçı Diliskelesispor evinde 1-0 kazanmıştı.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
21
16
3
2
54
11
51
20
16
1
3
55
7
49
21
13
4
4
43
19
43
21
11
7
3
36
19
40
21
12
3
6
37
13
39
20
11
3
6
34
17
36
20
10
4
6
28
22
34
20
9
4
7
39
18
31
21
9
1
11
40
40
28
20
7
6
7
28
24
27
21
6
1
14
23
42
19
20
5
3
12
19
30
18
20
4
2
14
10
34
14
21
1
3
17
8
87
6
21
1
1
19
9
80
4
HAFTANIN PRAGRAMI
17 MART PAZAR
14.00 Sarayspor-İFA Spor
14.00 Tekirdağ Kapaklıspor-Gebzespor
14.00 Uzunköprüspor-Babaeskispor
14.00 Kullarspor-Yuvacıkspor
14.00 Taçspor-Diliskelesispor
14.00 Lüleburgazspor-Keşanspor
14.00 Gölcükspor-Çorluspor
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.