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- Spor

Diliskelesispor TAÇ Spor ile oynuyor

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BAL’da ilk yılında çok başarılı olan, haftaya da il sıralamasında Gebzespor’un hemen arkasında ikinci sırada giren Diliskelesispor, bu avantajını ligin sonuna kadar sürdürmek isteyecek.

Diliskelesispor TAÇ Spor ile oynuyor mask
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Yeni teknik sorumlusu Gökhan Top ile çıktığı iki maçını da kazanan Mavi-Beyazlı ekip, Pazar günü de İstanbul deplasmanın da TAÇ Spor’a konuk olacak. Alemdağ Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. İlk maçı Diliskelesispor evinde 1-0 kazanmıştı.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

21

16

3

2

54

11

51

2.GEBZESPOR

20

16

1

3

55

7

49

3.FERİKÖY

21

13

4

4

43

19

43

4.İFA

21

11

7

3

36

19

40

5.TAÇSPOR

21

12

3

6

37

13

39

6.DİLİSKELESİSPOR

20

11

3

6

34

17

36

7.GÖLCÜKSPOR

20

10

4

6

28

22

34

8.KULLAR 1975 SPOR

20

9

4

7

39

18

31

9.KAPAKLISPOR

21

9

1

11

40

40

28

10.KEŞAN SPOR

20

7

6

7

28

24

27

11.YUVACIKSPOR

21

6

1

14

23

42

19

12.SARAY SPOR 1953

20

5

3

12

19

30

18

13.UZUNKÖPRÜSPOR

20

4

2

14

10

34

14

14.LÜLEBURGAZSPOR

21

1

3

17

8

87

6

15.BABAESKİSPOR

21

1

1

19

9

80

4

 

HAFTANIN PRAGRAMI

17 MART PAZAR

14.00 Sarayspor-İFA Spor

14.00 Tekirdağ Kapaklıspor-Gebzespor

14.00 Uzunköprüspor-Babaeskispor

14.00 Kullarspor-Yuvacıkspor

14.00 Taçspor-Diliskelesispor

14.00 Lüleburgazspor-Keşanspor

14.00 Gölcükspor-Çorluspor

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# yeni, İstanbul

15 Mar 2024 - 15:45 Kocaeli- Spor --- Okunma

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