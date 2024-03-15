Süper Lig’de günün maçı Çayırova’da

ÇAYIROVA MI, BAĞDAT MI?
Süper Amatör Lig’de bu sezonun iki bütçeli takımı Çayırovaspor ile Bağdatspor, hedeflerini BAL olarak belirledi. Bu iki takım Play-Off grubunda da ilk iki içinde oldukça iddialılar. Play-Off’a evinde Beylikbağı yenilgisi ile başlayan, sonraki iki maçından galip ayrılan 6 puanlı Çayırovaspor, 3 maçta bir galibiyet, iki beraberlik alıp 5 puan toplayan Bağdatspor’u konuk edecek. Kadrolarında ilimizin en önemli oyuncularını bulunduran iki takım arasındaki maçın da çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.