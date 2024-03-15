Süper Lig’de günün maçı Çayırova’da

ÇAYIROVA MI, BAĞDAT MI?

Süper Amatör Lig’de bu sezonun iki bütçeli takımı Çayırovaspor ile Bağdatspor, hedeflerini BAL olarak belirledi. Bu iki takım Play-Off grubunda da ilk iki içinde oldukça iddialılar. Play-Off’a evinde Beylikbağı yenilgisi ile başlayan, sonraki iki maçından galip ayrılan 6 puanlı Çayırovaspor, 3 maçta bir galibiyet, iki beraberlik alıp 5 puan toplayan Bağdatspor’u konuk edecek. Kadrolarında ilimizin en önemli oyuncularını bulunduran iki takım arasındaki maçın da çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.