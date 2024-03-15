Körfez’de kritik buluşma

Körfez GB, Süper Amatör Lig’de ilk sezonun da Play-Off’a çıkmayı başarmıştı. Play-Off’a da çok iyi başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, sahasında ilk maçında Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yendi. Son iki maçını kaybeden Kırmızı-Beyazlı ekip, bugün sahasında Karamürselspor ile kritik bir maçı çıkacak. Körfez GB’de sakatlanan Nihat Sonsöz sezonu kapattı. Play-Off’a oynadığı üç maçta mağlup olmayan, sahadan beraberlikle ayrılan Karamürselspor ise bu kez Körfez GB deplasmanın da kazanıp, ilk iki şansını devam ettirmeyi hedefliyor.