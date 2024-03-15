Körfez’de kritik buluşma

KÖRFEZ GB-KARAMÜRSELSPOR
Körfez GB, Süper Amatör Lig’de ilk sezonun da Play-Off’a çıkmayı başarmıştı. Play-Off’a da çok iyi başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, sahasında ilk maçında Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yendi. Son iki maçını kaybeden Kırmızı-Beyazlı ekip, bugün sahasında Karamürselspor ile kritik bir maçı çıkacak. Körfez GB’de sakatlanan Nihat Sonsöz sezonu kapattı. Play-Off’a oynadığı üç maçta mağlup olmayan, sahadan beraberlikle ayrılan Karamürselspor ise bu kez Körfez GB deplasmanın da kazanıp, ilk iki şansını devam ettirmeyi hedefliyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.