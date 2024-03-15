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Darıca’da Play-Off mücadelesi

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta 4.hafta maçında Türkeli Gençlikspor ile Beylikbağıspor karşılaşacak. Süper Lig’e bu sezon çıkan, Play-Off’a kalmayı başaran iki takım kozlarını Darıca Nene Hatun Stadı’nda cumartesi günü 14.00’de paylaşacak.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Darıca’da Play-Off mücadelesi mask
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TÜRKELİ GENÇLİK-BEYLİKBAĞISPOR

Bu sezon Süper Lig’e ilk yılını yaşayan, normal sezonun şampiyon tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan Darıca Türkeli Gençlikspor, Play-Off’a iyi başlayamadı. İlk maçında Körfez GB’ye 2-0, ikinci maçında da evinde Çayırovaspor’a 1-0 yenilen Türkeli Gençlikspor, ilk puanını geçen hafta deplasmanda Karamürselspor karşısında almış, 1-1 berabere kalmıştı. 5 puanla ligde ikinci sırada bulunan Beylikbağıspor ise Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımlarından. Mavi-Yeşilli ekip, son maçında deplasmanda Bağdatspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Darıca Nene Hatun Stadı’nda 14.00’deki maçı Berat Can Taşkesen yönetecek.

 


SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Çayırovaspor

3

2

0

1

3

2

6

 2-Beylikbağıspor

3

1

2

0

3

1

5

3-Bağdat Spor

3

1

2

0

2

0

5

4-Karamürselspor

3

0

3

0

2

2

3

5-Körfez G.B

3

1

0

2

2

4

3

6-Türkeli Gençlik

3

0

1

2

1

4

1

 

SÜPER LİG PLAY-OFF

4.HAFTANIN PROGRAMI

16 MART CUMARTESİ

Körfez Esentepe Stadı

14.00 Körfez GB-Karamürselspor

Darıca Nene Hatun Stadı

14.00 Darıca Türkeli Gençlik-Beylikbağı

Çayırova Stadı

14.00 Çayırovaspor-Bağdatspor

# Körfez, hafta, Çayırova

15 Mar 2024 - 15:48 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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