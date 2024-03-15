Darıca’da Play-Off mücadelesi

TÜRKELİ GENÇLİK-BEYLİKBAĞISPOR
Bu sezon Süper Lig’e ilk yılını yaşayan, normal sezonun şampiyon tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan Darıca Türkeli Gençlikspor, Play-Off’a iyi başlayamadı. İlk maçında Körfez GB’ye 2-0, ikinci maçında da evinde Çayırovaspor’a 1-0 yenilen Türkeli Gençlikspor, ilk puanını geçen hafta deplasmanda Karamürselspor karşısında almış, 1-1 berabere kalmıştı. 5 puanla ligde ikinci sırada bulunan Beylikbağıspor ise Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımlarından. Mavi-Yeşilli ekip, son maçında deplasmanda Bağdatspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Darıca Nene Hatun Stadı’nda 14.00’deki maçı Berat Can Taşkesen yönetecek.
SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
SÜPER LİG PLAY-OFF
4.HAFTANIN PROGRAMI
16 MART CUMARTESİ
Körfez Esentepe Stadı
14.00 Körfez GB-Karamürselspor
Darıca Nene Hatun Stadı
14.00 Darıca Türkeli Gençlik-Beylikbağı
Çayırova Stadı
14.00 Çayırovaspor-Bağdatspor
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.