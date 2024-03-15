Diliskelesispor’a Bağdatspor’dan transfer

İLKER VAROL’U ALDI

Diliskelesispor’un kadrosuna dahil ettiği 2002 doğumlu İlker Varol, futbola Sakarya Yıldırımspor’da başladı. Sakarya Acıelmalık ve Demirspor formalarını giren İlker Varol, geçen yıl Bağdaspor’a transfer oldu. Geçen yıl Bağdatspor’un Süper Lig’de Play-Off oynayan kadrosunda yer alan İlker Vadol, bu sezon ise fazla şans bulamadı. Kanatlarda oynayan, gol atma özelliği de olan İlken Varol, artık BAL’da Diliskelesispor’un başarısı için tek dökecek.