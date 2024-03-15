Kocaeli Kadın FK Play-Off’ta üçüncü maçını oynayacak

MAÇ GÖLCÜK KAVAKLI’DA
Daha önce Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacağı açıklanan karşılaşma Gölcük Kavaklı Stadı’na alındı. 12.00’de başlayacak maçı ilimiz kadın hakemlerinden İlayda Çetiner yönetecek. Kocaeli kadın FK, Play-Off’ta ilk iki maçını deplasmanda oynadı, Ünye Gücü’ne 4-0, Giresun Sanayispor’a da 2-0 mağlup oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, Play-Off’ta ilk galibiyetini cumartesi günü Horozkent karşısında almaya çalışacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.