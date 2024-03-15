Periler, Çankaya sınavında

SON 5 MAÇININ 4’ÜNÜ KAZANDI
Bir yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan İzmit Belediyespor, haftaya Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada giriyor. Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanan Mavi-Yeşilli ekip, 27 maçta 18 galibiyet, 9 yenilgi aldı. 45 puan toplayan İzmit Belediyespor, bugünde 28. hafta maçında İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düşme hattında bulunan Çankaya Belediyespor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, bu maçı da kazanıp, çıkışını sürdürmek isteyecek. Geçen hafta deplasmanda Kayseri Melikgazi’yi son periyottaki oyunu ile yenen İzmit Belediyespor, formunun zirvesinde. 16.00’da başlayacak maça spor severlerinde çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.