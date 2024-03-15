Tavşantepespor final için sahada

İLK MAÇINDA DÜZCE 1905 SPOR’U YENDİ

Tarihinde ilk kez küçük yaş gruplarında ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Tavşantepespor U-14’lerde Sakarya’da ilk maçında Düzce 1905 Spor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, ikinci yarıda çok önemli geri dönüşe imza attı, Murat Gündoğdu’nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Temsilcimiz, Sakarya Erenler Stadı’nda 12.00 ‘de İstanbul Haznedar İdman Yurdu ile grup birinciliği için karşı karşıya gelecek. Koordinatör Cihan Özkul, bugünkü maçı da kazanıp, final oynamak istediklerini söyledi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ