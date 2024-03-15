Darıca GB zorlu İzmir deplasmanında

DÜŞME HATTI İLE PUAN FARKI İKİYE İNDİ
Ligin ilk yarısını düşme hattının 6 puan üzerinde tamamlayan Darıca GB, ligin ikinci yarısına kötü başladı. Kadrosundan bir çok oyuncusu ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu, düşme hattıyla puan farkı da ikiye indi. Haftaya 19 puanla 11.sırada giren Darıca GB, bugün ligde 37 puanla 3.sıoradaki Bornova 1877 Sportif’e konuk olacak. Temsilcimiz, bu zorlu deplasmanda puan alıp, rahatlamak istiyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.