Adapazarı'nda odasında hareketsiz halde bulunan genç hayatını kaybetti

Olay, dün akşam iftar saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Musa Alkışçı (29), iftar yemeğinin ardından odasına gitti. Bir süre sonra odaya giren aile, Musa Alkışçı’yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç kurtarılamadı. Bir süre önce anjiyo olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen talihsiz genç, Adapazarı Mithatpaşa Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.