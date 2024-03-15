Yüzlerce kilo at ve eşek eti ile yakalanmışlardı, serbest kaldılar

Ramazan ayı öncesinde Adana ilinde kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayolu üzerinden İstanbul iline götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Nakil yapılacak aracı tespit eden ekipler, tırın takibine başladı. Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde bulunan bir dinlenme tesislerinde durdurulan tırın içerisinde yapılan aramalarda, 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Operasyonda tır şoförü A.Ö. (43), S.D. (31) ve E.A. (32) isimli üç şüpheli suçüstü yakalandı.
Mal sahibi olduğunu beyan ederek karakola geldi
Operasyonun ardından ise C.D. (20) isimli şahıs ise mal sahibi olduğunu beyan ederek jandarma karakoluna geldi. At ve eşek etlerini İstanbul’a götüreceklerini, burada sucuk yaptırılmasının ardından ise Düzce’de piyasa süreceklerini itiraf eden C.D.’nin daha öncesinde de “evcil hayvanı kasten öldürmekten” suç kaydı olduğu öğrenildi.
Etler imha edildi, şahıslar serbest kaldı
Piyasaya sürülmeden yakalanan ve Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelemeleri neticesinde ‘tek tırnaklı hayvan eti’ olduğu tespit etilen 700 kilogram et, imha edildi. Öte yandan, 3’ü suçüstü yakalanan ve mal sahibi olduğunu beyan ederek karakola gelen C.D. ile birlikte toplam 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 700 kilogram et ile birlikte suçüstü yakalanan A.Ö., S.D. ve E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ğaa - Kediyi öldüren 2 yıl hapis ystıyor bunların müebbet alması lazım o zaman
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.