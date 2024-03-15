Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Artık maskelerin inme vakti gelmiştir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimiz bu sinsi kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendi değildir.'' ifadesini kullandı.

CHP'ye açılan para sayma soruşturmasına da atıfta bulunan Erdoğan, "Arsızca etrafa saldırarak, kimse kendini kirden arındıramaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünde geçirmeyeceğiniz isimleri Meclis'e taşıdılar hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler Van'ı da bu oyuna dahil ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler.

''KURDUKLARI ÇAPRAŞIK OYUNLA MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİLER''

Fiyakalı ifadelerle gizlemeye çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini birkez daha satılığa çıkardılar. Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz.

''MİLLETİMİZ UTANMA BİLMEYEN SURATLARA MİLLİ İRADE TOKADINI VURACAKTIR''

Milletimiz bu sinsi, kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

''ZİRVEYE GÖZÜNÜ DİKEN BİR TÜRKİYE VAR''

Zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta istikrarsızlık girdabı var.Aldıkları talimatlar gereği hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşlığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız altı aynı isme çıkar.

''ARTIK MASKELERİN İNME VAKTİ GELMİŞTİR''

Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendi değildir. CHP dediğiniz, CHP değildir.

''BU TABELA ALTINDA TOPLANANLAR TİTAN ZİNCİRİNİN HALKALARI HALİNE GELMİŞLERDİR''

Bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. DEM dediğiniz partide, kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda faaliyetini, milletin hayatını değiştirecek programını gördünüz mü? Göremezsiniz. Bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine ne varsa ona destek vermektir. İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak.''

Kaynak: NTV