Güneşspor elendi

Yeşil-Siyahlı ekip, uzatma dakikalarında yediği golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. İkinci gün Lüleburgazspor ile oynadı. Rakibi karşısında son dakikalara 3-1 önde giren Güneşspor, uzatmalarda iki gol yedi, karşılaşma 3-3 sona erdi. Oynadığı iki maçta 1 puan alabilen Güneşspor, böylece turnuvadan elenmiş oldu. Başkan Nebil Uzun, “İlk gün grubun en iyi takımı olan İstanbul Tunçspor’a uzatmada yenildik. İkinci maçımızda da Eren Can (2) ve Enis’in attığı gollerle 3-1 öne geçtiğimiz karşılaşmada yine son dakika şoku yaşadık. Bu maçında uzatmalarında iki gol yedik, bir de penaltı kaçırdık. Turnuva bizim adımıza üzücüydü” dedi.