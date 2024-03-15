Fenerbahçe’ye futbol dersi: 3-2

DEVRE 1-0 BİTTİ

Vinsan Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe maçın başında Emir’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısına Kocaelispor hızlı başladı. 43.dakikada gelişen atakta temsilcimiz Bora’nın attığı şık golle maçta skora dengeyi getirdi. Bu golden 2 dakika sonra bu kez sahneye Mert çıktı ve attığı müthiş golle Kocaelispor’u 2-1 öne geçirdi.

BORA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

53.dakikada maçın hakemi Fenerbahçe lehine çok tartışılacak skandal bir penaltı kararına imza attı. Ada penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve maça yeniden geldi. Bitime 7 dakika kala Kocaelispor’da ilk golün sahibi Bora bir kez daha sahneye çıktı ve çok şık bir golle 73.dakikada Kocaelispor’u bir kez daha öne geçirdi. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve temsilcimiz sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 18’e çıkardı.