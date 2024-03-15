Prometeon işçi alacak

Prometeon’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İlk kez çalışacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, 33 yaşından gün almamış olmak.
Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya 2 yıllık Meslek Yüksek Okul mezunu olmak.
Fabrikaya yakın olan güzergahlarda ikamet etmek.
YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYAN ADAYLARIN BAŞVURULARINI https://gecici.prometeon.com.tr adresine yapmaları gerekmektedir.
Test ve mülakatlarda başarılı olup, sağlık kontrolünü geçen adayların, ihtiyaç duyulan kadarı belirlenen kontenjan doğrultusunda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tuzak - Önce 1 senedir sözleşmeli çalıştırdığı elemanları kadroya alsınlar.
İzmit - Prelli sanıp gitmeyin, prelli taşeronu firma.
Antin Kuntin - Taşeron derken iyi araştır birader
İzmitli - Ne kadar çok biliyorsunuz be kardeşim taşeronmuş, Pirellinin parasal şartları neyse onlarda kuruşu kuruşuna aynısını alıyor, insanları yanlış bilgilendirmeyin be kardeşim.
Yazlik - Ücret ne?çalışma saati kaç ,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.