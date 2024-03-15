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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Mar 2024 - 16:48- Gündem G:

Prometeon işçi alacak

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Prometeon Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. Üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici personel alımı yapacağını duyurdu.

Prometeon işçi alacak mask
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Prometeon’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İlk kez çalışacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, 33 yaşından gün almamış olmak.

Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya 2 yıllık Meslek Yüksek Okul mezunu olmak.

Fabrikaya yakın olan güzergahlarda ikamet etmek.

YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYAN ADAYLARIN BAŞVURULARINI https://gecici.prometeon.com.tr adresine yapmaları gerekmektedir.

Test ve mülakatlarda başarılı olup, sağlık kontrolünü geçen adayların, ihtiyaç duyulan kadarı belirlenen kontenjan doğrultusunda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

15 Mar 2024 - 16:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Tuzak - Önce 1 senedir sözleşmeli çalıştırdığı elemanları kadroya alsınlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 18:06
05

Antin Kuntin - @İzmit 02 nolu yoruma cevabı: Taşeron derken iyi araştır birader

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 18:14
03

İzmitli - @İzmit 02 nolu yoruma cevabı: Ne kadar çok biliyorsunuz be kardeşim taşeronmuş, Pirellinin parasal şartları neyse onlarda kuruşu kuruşuna aynısını alıyor, insanları yanlış bilgilendirmeyin be kardeşim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 17:55
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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